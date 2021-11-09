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В приграничном с Россией китайском городе началась «народная война» с коронавирусом

Ведомости

Администрация китайского города Хэйхэ, расположенного на границе с Россией, объявила о начале «народной войны» с коронавирусом из-за недавней вспышки заболеваемости, сообщает газета Global Times.

За информацию о том, как коронавирус проник в город, с 28 октября находящийся под локдауном, власти Хэйхэ предлагают награду в 100 000 юаней (более 1 млн руб.), пишет издание.

При этом власти напомнили о то, что граждане, скрывшие или отказавшиеся раскрыть такие сведения, подлежат «жесткому наказанию». Те, кто совершили незначительные нарушения и явились с повинной, могут рассчитывать на помилование, объявили в городской администрации. Уточняется, что жители Хэйхэ должны оперативно докладывать в полицию о всех ставших им известными нарушениях противоэпидемического режима, в том числе о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли. 

Кроме того, граждане, после 1 октября заказавшие товары из-за границы, в частности, замороженные продукты, обязаны продезинфицировать упаковку и сами товары, после чего отправить их в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие коронавируса. Жителям города рекомендовано воздержаться от покупки товаров в странах с тяжелой ситуацией с COVID-19. 

Хэйхэ находится на берегу реки Амур в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, напротив столицы Амурской области — города Благовещенска. 28 октября в городе был объявлен локдаун после того, как там был выявлен один случай заражения COVID-19 и еще три бессимптомных носителя вируса. В городе введен строгий контроль за перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси приостановлено, закрыты развлекательные заведения, сауны, массажные салоны и интернет-кафе. Членам семей разрешено выходить из дома раз в два дня по одному человеку из каждой квартиры или частного дома. Всего с 27 октября в городе было зарегистрировано более 200 случаев заражения.

Ранее по теме: В «Диснейленде» Шанхая заперли десятки тысяч человек из-за одного случая COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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