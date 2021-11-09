В приграничном с Россией китайском городе началась «народная война» с коронавирусом

Хэйхэ находится на берегу реки Амур в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, напротив столицы Амурской области — города Благовещенска. 28 октября в городе был объявлен локдаун после того, как там был выявлен один случай заражения COVID-19 и еще три бессимптомных носителя вируса. В городе введен строгий контроль за перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси приостановлено, закрыты развлекательные заведения, сауны, массажные салоны и интернет-кафе. Членам семей разрешено выходить из дома раз в два дня по одному человеку из каждой квартиры или частного дома. Всего с 27 октября в городе было зарегистрировано более 200 случаев заражения.