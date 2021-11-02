В «Диснейленде» Шанхая заперли десятки тысяч человек из-за одного случая COVID-19
Шанхайские власти на несколько часов заперли посетителей местного «Диснейленда» в воскресенье, 31 октября, из-за одного гостя с положительным тестом на коронавирус, передает Associated Press.
Сообщается, что «десятки тысяч» человек были заперты в парке на несколько часов в воскресенье вечером на время прохождения тестирования. Это произошло после того, как власти выяснили, что ранее тест на коронавирус у одного из субботних посетителей «Диснейленда» из находящегося неподалеку города Ханчжоу показал положительный результат.
После того, как медработники и полиция провели тестирование уже находившихся в парке людей, власти отследили всех посетителей, которые побывали там на протяжении выходных — у всех тест показал отрицательный результат. Всего, отмечает издание, было протестировано 33 863 человека. Шанхайский «Диснейленд» был закрыт для посещений 1 ноября и откроется только в среду, 3 ноября.
В Китае, где был впервые обнаружен новый коронавирус SARS-CoV-2, с начала пандемии было зарегистрировано, по официальным данным, всего 4636 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 и 97 243 случаев заражения. Власти страны придерживаются политики нулевой терпимости в отношении заболевания: например, вводят локдаун в целых округах и берут ПЦР-тесты у населения в максимально сжатый срок, если в районе обнаруживаются даже единичные случаи заболевания.
В прошлый четверг, 28 октября, были остановлены и помещены под карантин два скоростных поезда, следующих до Пекина, из-за сообщения о присутствии на борту людей, контактировавших с пациентом с подтвержденным COVID-19. В результате все пассажиры и работники были протестированы и сдали отрицательные тесты.
К настоящему времени в Китае от COVID-19 привито более 1,07 млрд граждан, или порядка 76% населения страны. По словам ведущего эпидемиолога КНР Чжуна Наньшаня, к концу текущего года у жителей страны сформируется коллективный иммунитет. Вакцинироваться в Китае сейчас могут и особые категории населения, которым раньше прививки делать было нельзя, включая подростков и детей старше трех лет.