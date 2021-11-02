В «Диснейленде» Шанхая заперли десятки тысяч человек из-за одного случая COVID-19

Сообщается, что «десятки тысяч» человек были заперты в парке на несколько часов в воскресенье вечером на время прохождения тестирования. Это произошло после того, как власти выяснили, что ранее тест на коронавирус у одного из субботних посетителей «Диснейленда» из находящегося неподалеку города Ханчжоу показал положительный результат.