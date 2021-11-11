Эксперты заявили о восстановлении мирового рынка роскоши
Мировой рынок предметов роскоши в 2021 г. начал восстанавливаться от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Bain и ассоциации итальянских производителей товаров класса люкс Fondazione Altagamma.
Эксперты ожидают, что объем глобальных продаж предметов роскоши в текущем году достигнет порядка 1,1 трлн евро. Это все еще на 10% меньше, чем в 2019 г., но на 13-15% больше по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами роста аналитики назвали восстановление экономики Китая и западных стран, особенно США, рост онлайн-продаж и повышенный спрос со стороны более молодых поколений, на которые к 2025 г. будет приходиться до 70% всех продаж товаров класса люкс.
Как отмечается в докладе, индустрия роскоши вернулась к росту во II и III кварталах 2021 г. по сравнению с 2019-м. Ожидается, что в IV квартале рынок покажет рост в 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, благодаря чему год закончится на позитивной ноте. По итогам года самыми востребованными рынками станут США с долей в 31% и Китай (21%), а также Дубай и Саудовская Аравия. Остальные регионы, включая Европу и Азию (за исключением КНР), до сих пор не вышли на допандемийные уровни продаж.
Еще одним важным трендом авторы называют быстрые темпы восстановления на рынке личных предметов роскоши. В этом сегменте наибольший прирост показали продажи драгоценностей, дизайнерской одежды, часов, сумок и аксессуаров. Медленнее восстанавливался спрос на дизайнерскую мебель и товары домашнего обихода, на третьем месте — коллекционный алкоголь. По итогам года рынок личных товаров класса люкс вырос на 29% и достиг 283 млрд евро (на 1% больше, чем в 2019-м). Авторы доклада прогнозируют, что этот показатель может вырасти до 360-380 млрд евро к 2025 г. с ежегодным приростом в 6-8%.
Кроме того, особенно быстро объем продаж увеличился в сегменте предметов роскоши, бывших в употреблении. По итогам года размер этого рынка подскочил на 65% с 2017 г. до 33 млрд евро (для сравнения: за этот же период продажи новых товаров вырастут лишь на 12%).