Эксперты заявили о восстановлении мирового рынка роскоши

Как отмечается в докладе, индустрия роскоши вернулась к росту во II и III кварталах 2021 г. по сравнению с 2019-м. Ожидается, что в IV квартале рынок покажет рост в 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, благодаря чему год закончится на позитивной ноте. По итогам года самыми востребованными рынками станут США с долей в 31% и Китай (21%), а также Дубай и Саудовская Аравия. Остальные регионы, включая Европу и Азию (за исключением КНР), до сих пор не вышли на допандемийные уровни продаж.