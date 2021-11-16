Глава «Нафтогаза» оценил убытки Украины от запуска «Северного потока — 2»
Украина может потерять около $2 млрд в год, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, заявил глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью Reuters. Эта сумма составляет примерно 1,5% ВВП страны.
Витренко заявил, что «Северный поток — 2» не соответствует европейскому законодательству, и выразил надежду, что газопровод не будет запущен. «Мы считаем, что он не должен быть сертифицирован до тех пор, пока не будет соответствовать европейскому законодательству», — подчеркнул Витренко,
Украинская сторона также ожидает, что конгресс США введет новые санкции в отношении оператора трубопровода, потому что «Россия использует газ в качестве оружия и играет не по правилам, и что Северный поток — 2 фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», добавил глава компании.
Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2»: такое решение принял немецкий регулятор Bnetza.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), чтобы отправить его в Еврокомиссию.