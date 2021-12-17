Минфин проконтролирует исполнение бизнесом обязательств по инвестициям
Специальные подразделения Минфина проконтролируют исполнение бизнесом обязательств по инвестициям в обмен на налоговые льготы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передал корреспондент «Ведомостей».
«Налоги все-таки должны играть стимулирующую роль, — отметил Силуанов. — Все преференции, на наш взгляд, должны предоставляться исключительно под новые инвестиции. Такой подход Минфин начал проводить в особенности в текущем году и будет и дальше им руководствоваться».
В Минфине созданы специальные подразделения, «которые будут мониторить обязательства, которые предприниматели получают в преференциальных налоговых режимах», рассказал министр. «Будем предметно, скрупулезно разбираться», — подчеркнул он.
Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2,8 раза, по последним данным Росстата за январь-сентябрь 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и в 1,7 раза — по сравнению с 2019 г.
«Объемы прибыли получены сопоставимые с объемом расходов федерального бюджета, — подчеркнул Силуанов. — Наша задача — создать условия, чтобы прибыль осталась здесь». Минфин будет стимулировать предпринимателей направлять сверхдоходы не «на проедание, а в экономику России, не за рубеж», заключил Силуанов.