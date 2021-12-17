Минфин проконтролирует исполнение бизнесом обязательств по инвестициям

«Налоги все-таки должны играть стимулирующую роль, — отметил Силуанов. — Все преференции, на наш взгляд, должны предоставляться исключительно под новые инвестиции. Такой подход Минфин начал проводить в особенности в текущем году и будет и дальше им руководствоваться».