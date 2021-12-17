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Экономика

Минфин проконтролирует исполнение бизнесом обязательств по инвестициям

Ведомости

Специальные подразделения Минфина проконтролируют исполнение бизнесом обязательств по инвестициям в обмен на налоговые льготы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передал корреспондент «Ведомостей».

«Налоги все-таки должны играть стимулирующую роль, — отметил Силуанов. — Все преференции, на наш взгляд, должны предоставляться исключительно под новые инвестиции. Такой подход Минфин начал проводить в особенности в текущем году и будет и дальше им руководствоваться».

В Минфине созданы специальные подразделения, «которые будут мониторить обязательства, которые предприниматели получают в преференциальных налоговых режимах», рассказал министр. «Будем предметно, скрупулезно разбираться», — подчеркнул он.

Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2,8 раза, по последним данным Росстата за январь-сентябрь 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и в 1,7 раза — по сравнению с 2019 г.

«Объемы прибыли получены сопоставимые с объемом расходов федерального бюджета, — подчеркнул Силуанов. — Наша задача — создать условия, чтобы прибыль осталась здесь». Минфин будет стимулировать предпринимателей направлять сверхдоходы не «на проедание, а в экономику России, не за рубеж», заключил Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных