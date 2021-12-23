Франция и Италия призвали к реформе бюджетных правил ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги предложили освободить стратегические инвестиции из-под действия бюджетных правил Евросоюза.
«Как нельзя было допустить, чтобы эти правила стояли на пути нашего реагирования на пандемию, так они не должны помешать всем необходимым инвестициям», — говорится в совместной статье двух политиков, опубликованной 23 декабря в Financial Times.
Макрон сообщил 9 декабря, что реформа так называемых «Маастрихтских критериев» будет одним из приоритетов политики Франции на время председательства страны в Совете ЕС, которое начнется 1 января. Согласно этим правилам, которые включены в Пакт стабильности и роста, годовой дефицит госбюджета стран — членов ЕС не должен превышать 3% от ВВП к концу финансового года, а размер госдолга не должен превышать 60% от ВВП либо приближаться к этому значению. Действие пакта было приостановлено в начале пандемии COVID-19, сейчас Еврокомиссия изучает возможность его изменения.
Макрон и Драги считают, что верхний порог дефицита бюджета нужно поднять, поскольку инвестиции в стратегические секторы экономики «способствуют росту долговой устойчивости в долгосрочной перспективе».
«Нет сомнений в том, что мы должны снизить уровень нашей задолженности. Но мы не можем рассчитывать сделать это за счет повышения налогов или чрезмерного сокращения социальных расходов, а также не можем подавлять рост за счет нежизнеспособной корректировки фискальной нагрузки», — отметили они.
Осенью против этого плана выступили восемь стран: Австрия, Дания, Латвия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Чехия и Швеция. На этой неделе новый канцлер Германии Олаф Шольц также высказал сомнения насчет необходимости реформы бюджетных правил: на встрече с Драги 20 декабря он заявил, что существующие критерии «всегда демонстрировали большую гибкость и продолжают это делать».