Франция и Италия призвали к реформе бюджетных правил ЕС

Макрон сообщил 9 декабря, что реформа так называемых «Маастрихтских критериев» будет одним из приоритетов политики Франции на время председательства страны в Совете ЕС, которое начнется 1 января. Согласно этим правилам, которые включены в Пакт стабильности и роста, годовой дефицит госбюджета стран — членов ЕС не должен превышать 3% от ВВП к концу финансового года, а размер госдолга не должен превышать 60% от ВВП либо приближаться к этому значению. Действие пакта было приостановлено в начале пандемии COVID-19, сейчас Еврокомиссия изучает возможность его изменения.