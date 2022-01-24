ЕС выделит Украине новый пакет помощи объемом 1,2 млрд евро
Европейский союз предоставит Украине новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 24 января на сайте ведомства.
Размер первого транша Киеву составит 600 млн евро, уточнила глава Еврокомиссии. Она не назвала сроки предоставления этих средств, но выразила надежду, что лидеры стран — членов ЕС и евродепутаты утвердят его «как можно скорее». По словам фон дер Ляйен, пакет помощи призван «удовлетворить финансовые потребности» Украины из-за «конфликта» с Россией.
Кроме того, отметила она, Еврокомиссия намерена увеличить сумму, выделяемую на гранты Украине, почти в два раза. Так, в текущем году на эти цели будет направлено еще 120 млн евро. Отмечается, что ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.
Фон дер Ляйен напомнила, что с 2014 г. Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов. К ним относятся средства для поддержки устойчивости и модернизации страны, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19.