ЕС выделит Украине новый пакет помощи объемом 1,2 млрд евро

Кроме того, отметила она, Еврокомиссия намерена увеличить сумму, выделяемую на гранты Украине, почти в два раза. Так, в текущем году на эти цели будет направлено еще 120 млн евро. Отмечается, что ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.