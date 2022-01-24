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Экономика

ЕС выделит Украине новый пакет помощи объемом 1,2 млрд евро

Ведомости

Европейский союз предоставит Украине новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 24 января на сайте ведомства.

Размер первого транша Киеву составит 600 млн евро, уточнила глава Еврокомиссии. Она не назвала сроки предоставления этих средств, но выразила надежду, что лидеры стран — членов ЕС и евродепутаты утвердят его «как можно скорее». По словам фон дер Ляйен, пакет помощи призван «удовлетворить финансовые потребности» Украины из-за «конфликта» с Россией.

Кроме того, отметила она, Еврокомиссия намерена увеличить сумму, выделяемую на гранты Украине, почти в два раза. Так, в текущем году на эти цели будет направлено еще 120 млн евро. Отмечается, что ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.

Фон дер Ляйен напомнила, что с 2014 г. Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов. К ним относятся средства для поддержки устойчивости и модернизации страны, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных