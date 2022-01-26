Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России

Согласно исследованию Finexpertiza, количество работающих россиян 20-29 лет с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. сократилось на 460 500 человек. Согласно исследованию, тысячи человек лишились работы в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Также начался отток мигрантов, среди которых много молодых людей. Уменьшение числа сотрудников младше 30 лет также связано с повышенной безработицей среди молодежи: часть из них еще учатся, а также молодых сотрудников неохотно берут на хорошо оплачиваемую должность из-за недостатка опыта, писал РБК. В возрастной группе 15-19 лет безработица составляет 27,6%, в группе 20-24 года – 15,4%. Среди россиян 25-29 лет безработица уменьшается до 5%, но она выше, чем в целом по рынку труда.