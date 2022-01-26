Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России
Безработица в России держится на минимальном историческом уровне — 4,3%, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с итальянскими предпринимателями в режиме видеосвязи.
«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%», — сообщил президент.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что уровень регистрируемой безработицы в столице вернулся к допандемийным показателям, число предложений в базе вакансий службы занятости выросло в 2,6 раза. В Москве показатель сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48% — это новый рекорд за период с апреля 2020 г. по конец декабря 2021 г.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в октябре 2021 г. составил 4,3%, или 3,3 млн человек. Показатель находился на таком уровне и в сентябре и стал самым низким с августа 2019 г. Министр экономического развития страны Максим Решетников назвал текущую безработицу «аномально низкой». При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила ТАСС, что рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям.
Согласно исследованию Finexpertiza, количество работающих россиян 20-29 лет с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. сократилось на 460 500 человек. Согласно исследованию, тысячи человек лишились работы в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Также начался отток мигрантов, среди которых много молодых людей. Уменьшение числа сотрудников младше 30 лет также связано с повышенной безработицей среди молодежи: часть из них еще учатся, а также молодых сотрудников неохотно берут на хорошо оплачиваемую должность из-за недостатка опыта, писал РБК. В возрастной группе 15-19 лет безработица составляет 27,6%, в группе 20-24 года – 15,4%. Среди россиян 25-29 лет безработица уменьшается до 5%, но она выше, чем в целом по рынку труда.