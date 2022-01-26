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Экономика

Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России

Ведомости

Безработица в России держится на минимальном историческом уровне — 4,3%, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с итальянскими предпринимателями в режиме видеосвязи.

«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%», — сообщил президент.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что уровень регистрируемой безработицы в столице вернулся к допандемийным показателям, число предложений в базе вакансий службы занятости выросло в 2,6 раза. В Москве показатель сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48% — это новый рекорд за период с апреля 2020 г. по конец декабря 2021 г.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в октябре 2021 г. составил 4,3%, или 3,3 млн человек. Показатель находился на таком уровне и в сентябре и стал самым низким с августа 2019 г. Министр экономического развития страны Максим Решетников назвал текущую безработицу «аномально низкой». При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила ТАСС, что рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям.

Согласно исследованию Finexpertiza, количество работающих россиян 20-29 лет с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. сократилось на 460 500 человек. Согласно исследованию, тысячи человек лишились работы в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Также начался отток мигрантов, среди которых много молодых людей. Уменьшение числа сотрудников младше 30 лет также связано с повышенной безработицей среди молодежи: часть из них еще учатся, а также молодых сотрудников неохотно берут на хорошо оплачиваемую должность из-за недостатка опыта, писал РБК. В возрастной группе 15-19 лет безработица составляет 27,6%, в группе 20-24 года – 15,4%. Среди россиян 25-29 лет безработица уменьшается до 5%, но она выше, чем в целом по рынку труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных