В Госдуме предложили заморозить тарифы естественных монополий до конца 2022 года
Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о заморозке тарифов естественных монополий до конца текущего года. Об этом написал в своем Telegram-канале Сергей Миронов — председатель партии и руководитель ее фракции в Думе.
Сейчас тарифы естественных монополий определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), напомнил Миронов. «Порой складывается такое впечатление, что чиновников абсолютно не волнует, что постоянный рост тарифов негативно сказывается на всей экономике страны, не даёт развиваться промышленности и в первую очередь очень больно бьёт по потребителям. Цены растут на различные услуги, увеличиваются тарифы ЖКХ, постоянно повышается стоимость товаров первой необходимости», — отметил он.
По словам Миронова, ограничение роста тарифов естественных монополий поможет сдержать повышение цен и стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Он добавил, что растущие тарифы препятствуют инвестициям и развитию промышленности, а монополизированные отрасли из-за постоянной господдержки «выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают тарифы».
К числу естественных монополий относятся ОАО «Российские железные дороги», «Аэроэкспресс», региональные газораспределительные организации «Газпрома», компании, управляющие «Шереметьево», «Домодедово» и другими российскими аэропортами, Новороссийский морской торговый порт, «Ростелеком», Московская городская телефонная сеть (МГТС), «Почта России» и др.
В июле прошлого года ФАС предложила ввести частичное регулирование тарифов естественных монополий на предоставление доступа к их инфраструктуре для размещения линий связи, сообщал РБК. Антимонопольный регулятор предложил установить единый закрытый перечень затрат, которые эти компании смогут включать в стоимость услуги по предоставлению доступа к своей инфраструктуре. ФАС получила бы полномочия по регулированию стоимости услуг через определение принципов и критериев ценообразования для владельцев инфраструктуры. В ведомстве посчитали, что это поможет устранить проблему необоснованного завышения цен.