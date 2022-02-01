В Госдуме предложили заморозить тарифы естественных монополий до конца 2022 года

В июле прошлого года ФАС предложила ввести частичное регулирование тарифов естественных монополий на предоставление доступа к их инфраструктуре для размещения линий связи, сообщал РБК. Антимонопольный регулятор предложил установить единый закрытый перечень затрат, которые эти компании смогут включать в стоимость услуги по предоставлению доступа к своей инфраструктуре. ФАС получила бы полномочия по регулированию стоимости услуг через определение принципов и критериев ценообразования для владельцев инфраструктуры. В ведомстве посчитали, что это поможет устранить проблему необоснованного завышения цен.