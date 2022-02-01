Газета
Экономика

В Госдуме предложили заморозить тарифы естественных монополий до конца 2022 года

Ведомости

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о заморозке тарифов естественных монополий до конца текущего года. Об этом написал в своем Telegram-канале Сергей Миронов — председатель партии и руководитель ее фракции в Думе.

Сейчас тарифы естественных монополий определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), напомнил Миронов. «Порой складывается такое впечатление, что чиновников абсолютно не волнует, что постоянный рост тарифов негативно сказывается на всей экономике страны, не даёт развиваться промышленности и в первую очередь очень больно бьёт по потребителям. Цены растут на различные услуги, увеличиваются тарифы ЖКХ, постоянно повышается стоимость товаров первой необходимости», — отметил он.

По словам Миронова, ограничение роста тарифов естественных монополий поможет сдержать повышение цен и стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Он добавил, что растущие тарифы препятствуют инвестициям и развитию промышленности, а монополизированные отрасли из-за постоянной господдержки «выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают тарифы».

К числу естественных монополий относятся ОАО «Российские железные дороги», «Аэроэкспресс», региональные газораспределительные организации «Газпрома», компании, управляющие «Шереметьево», «Домодедово» и другими российскими аэропортами, Новороссийский морской торговый порт, «Ростелеком», Московская городская телефонная сеть (МГТС), «Почта России» и др.

В июле прошлого года ФАС предложила ввести частичное регулирование тарифов естественных монополий на предоставление доступа к их инфраструктуре для размещения линий связи, сообщал РБК. Антимонопольный регулятор предложил установить единый закрытый перечень затрат, которые эти компании смогут включать в стоимость услуги по предоставлению доступа к своей инфраструктуре. ФАС получила бы полномочия по регулированию стоимости услуг через определение принципов и критериев ценообразования для владельцев инфраструктуры. В ведомстве посчитали, что это поможет устранить проблему необоснованного завышения цен.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных