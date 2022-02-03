ФАС направила производителям предложения по стабилизации цен на сахар

В 2020 г. сахар в России подорожал на 64,5% в годовом выражении. Тогда внимание на это обратил президент страны Владимир Путин. Чтобы сдержать рост стоимости данного товара, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена сахара была установлена на уровне 36 руб. за кг, розничная — 46 руб. за кг. Ограничение действовало до 1 июня 2021 г. 3 декабря 2021 г. статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сказал, что правительство не планирует вновь заключать подобные соглашения с ритейлерами и производителями.