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Экономика

ФАС направила производителям предложения по стабилизации цен на сахар

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям сахара в стране предложения по стабилизации розничных цен на данный продукт, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ведомство рекомендует производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы», — сказано в заявлении. Речь идет о публичном документе, где изложены порядок и условия реализации продукции предприятия. Он необходим в том числе для обеспечения прозрачности механизмов ценообразования и продаж.

Также ФАС рекомендовала указывать в договорах с дистрибуторами сахара предельный размер наценки на продукцию и запретить перепродавать третьим лицам купленные для поставок предприятиям розничной торговли товары. С теми, кто нарушает данные условия, ведомство советует расторгать соглашения.

Ранее Росстат сообщил, что в 2021 г. цены на сахар в России выросли на 33,3% относительно 2020 г. В последнюю наблюдаемую неделю — с 22 по 28 января — этот продукт вошел в перечень тех, что подорожали наиболее сильно — на 0,7% относительно предшествующей недели. В целом с начала 2022 г. стоимость сахара выросла уже на 2,5%.

В 2020 г. сахар в России подорожал на 64,5% в годовом выражении. Тогда внимание на это обратил президент страны Владимир Путин. Чтобы сдержать рост стоимости данного товара, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена сахара была установлена на уровне 36 руб. за кг, розничная — 46 руб. за кг. Ограничение действовало до 1 июня 2021 г. 3 декабря 2021 г. статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сказал, что правительство не планирует вновь заключать подобные соглашения с ритейлерами и производителями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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