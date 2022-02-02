Недельная инфляция в России замедлилась

Ранее сегодня Центробанк сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения России до 13,7% в январе после рекордных с февраля 2016 г. 14,8% в декабре 2021 г. Показатель отражает, насколько, по мнению граждан, увеличатся потребительские цены в ближайшие 12 месяцев. Как ранее пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания населения оказывают влияние на подорожание товаров и услуг. Высокие оценки граждан означают, что люди будут совершать отложенные крупные покупки сразу, ожидая дальнейшего увеличения их стоимости. Это, в свою очередь, способно дополнительно подтолкнуть цены вверх.