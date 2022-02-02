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Экономика

Недельная инфляция в России замедлилась

Ведомости

Потребительские цены в России с 22 по 28 января выросли на 0,19% относительно предыдущей недели, говорится в материалах Росстата. В предыдущий период показатель составил 0,22%. Таким образом, в конце января недельная инфляция замедлилась. 

Тем не менее в целом с начала года цены выросли на 1,07%. При этом за весь январь 2021 г. инфляция составила 0,67%. 

Среди продуктов питания за неделю сильнее всего подорожали огурцы и белокочанная капуста — на 2,69 и 2,07% соответственно. Стоимость бананов выросла на 1,76%, помидоров — на 1,14%, моркови — на 1,04%, яблок — на 0,78%, картофеля — на 0,44%, свеклы — на 0,39%, репчатого лука — на 0,22%. Средняя цена на плодоовощную продукцию повысилась на 1,1% после 0,9% неделей ранее.

Среди других продовольственных товаров наиболее заметно подорожали мясные консервы для детского питания (+0,69%), сахар (+0,68%), пастеризованное молоко (+0,61%), сухие молочные смеси для детского питания (+0,54%), а также пшеничная мука и вермишель — на 0,52% соответственно. Цены на обеды в столовых, кафе и закусочных (за исключением столовых в организациях) увеличились на 0,66%.

При этом четыре продукта питания за неделю подешевели. Речь идет о куриных яйцах (-1,02%), фруктово-ягодных консервах для детского питания (-0,23%), пшене (-0,07%) и мороженой не разделанной рыбе (-0,01%). 

В группе наблюдаемых Росстатом медикаментов наиболее подорожал за неделю эргоферон — на 1,1%. При этом цены на поливитамины снизились на 0,3%, а на аллохол и корвалол — на 0,2 и 0,1% соответственно.

Продолжила расти стоимость поездок на отдых в Турцию. В период с 22 по 28 января относительно предыдущей недели она увеличилась на 3,2% после 2,4% за прошедший период. Путевки в санатории подорожали на 0,4%, в дома отдыха и пансионаты — на 0,2%.

Цены на бензин повысились на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,3%. Новые легковые автомобили иностранных марок подорожали на 0,33%, отечественных — на 0,15%.

Ранее сегодня Центробанк сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения России до 13,7% в январе после рекордных с февраля 2016 г. 14,8% в декабре 2021 г. Показатель отражает, насколько, по мнению граждан, увеличатся потребительские цены в ближайшие 12 месяцев. Как ранее пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания населения оказывают влияние на подорожание товаров и услуг. Высокие оценки граждан означают, что люди будут совершать отложенные крупные покупки сразу, ожидая дальнейшего увеличения их стоимости. Это, в свою очередь, способно дополнительно подтолкнуть цены вверх.

Целью по инфляции в России является показатель в 4%. Этот уровень был превышен в конце 2020 г. По итогам 2021 г. инфляция составила рекордные за шесть лет 8,39%, сообщал Росстат. 14 января министр финансов Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен в России пройден и показатель постепенно начнет снижаться. По оценке ЦБ и правительства, к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г. 

Ранее по теме: ЦБ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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