Недельная инфляция в России замедлилась
Потребительские цены в России с 22 по 28 января выросли на 0,19% относительно предыдущей недели, говорится в материалах Росстата. В предыдущий период показатель составил 0,22%. Таким образом, в конце января недельная инфляция замедлилась.
Тем не менее в целом с начала года цены выросли на 1,07%. При этом за весь январь 2021 г. инфляция составила 0,67%.
Среди продуктов питания за неделю сильнее всего подорожали огурцы и белокочанная капуста — на 2,69 и 2,07% соответственно. Стоимость бананов выросла на 1,76%, помидоров — на 1,14%, моркови — на 1,04%, яблок — на 0,78%, картофеля — на 0,44%, свеклы — на 0,39%, репчатого лука — на 0,22%. Средняя цена на плодоовощную продукцию повысилась на 1,1% после 0,9% неделей ранее.
Среди других продовольственных товаров наиболее заметно подорожали мясные консервы для детского питания (+0,69%), сахар (+0,68%), пастеризованное молоко (+0,61%), сухие молочные смеси для детского питания (+0,54%), а также пшеничная мука и вермишель — на 0,52% соответственно. Цены на обеды в столовых, кафе и закусочных (за исключением столовых в организациях) увеличились на 0,66%.
При этом четыре продукта питания за неделю подешевели. Речь идет о куриных яйцах (-1,02%), фруктово-ягодных консервах для детского питания (-0,23%), пшене (-0,07%) и мороженой не разделанной рыбе (-0,01%).
В группе наблюдаемых Росстатом медикаментов наиболее подорожал за неделю эргоферон — на 1,1%. При этом цены на поливитамины снизились на 0,3%, а на аллохол и корвалол — на 0,2 и 0,1% соответственно.
Продолжила расти стоимость поездок на отдых в Турцию. В период с 22 по 28 января относительно предыдущей недели она увеличилась на 3,2% после 2,4% за прошедший период. Путевки в санатории подорожали на 0,4%, в дома отдыха и пансионаты — на 0,2%.
Цены на бензин повысились на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,3%. Новые легковые автомобили иностранных марок подорожали на 0,33%, отечественных — на 0,15%.
Ранее сегодня Центробанк сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения России до 13,7% в январе после рекордных с февраля 2016 г. 14,8% в декабре 2021 г. Показатель отражает, насколько, по мнению граждан, увеличатся потребительские цены в ближайшие 12 месяцев. Как ранее пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания населения оказывают влияние на подорожание товаров и услуг. Высокие оценки граждан означают, что люди будут совершать отложенные крупные покупки сразу, ожидая дальнейшего увеличения их стоимости. Это, в свою очередь, способно дополнительно подтолкнуть цены вверх.
Целью по инфляции в России является показатель в 4%. Этот уровень был превышен в конце 2020 г. По итогам 2021 г. инфляция составила рекордные за шесть лет 8,39%, сообщал Росстат. 14 января министр финансов Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен в России пройден и показатель постепенно начнет снижаться. По оценке ЦБ и правительства, к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.