Инфляция в Турции достигла максимума с 2002 года
Годовая инфляция в Турции по итогам января этого года составила 48,69%, сообщил Статистический институт страны. Этот показатель является рекордным с апреля 2002 г. — тогда он составил 52,72%.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в стране выросли на 11,1%. По итогам декабря 2021 г. инфляция в Турции составила 36,08%.
Сильнее всего в годовом выражении в январе подорожали транспортные услуги — на 68,89%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков повысилась на 55,61%, а товаров для дома — на 54,53%.
В то же время наименьший прирост показали цены на услуги связи в Турции — 10,76% год к году. Минимальное увеличение продемонстрировала также стоимость образовательных услуг — 18,67%, одежды и обуви — 25,32%.
Как уточняет Daily Sabah, цель по инфляции в Турции составляет 5%. В последний раз она была достигнута в апреле 2011 г. При этом с октября 2019 г. показатель не опускался ниже двузначного значения.
CNBC пишет, что такая динамика с ценами в стране стала следствием политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вопреки общепринятому мнению он полагает, что высокая ключевая ставка ускоряет инфляцию, а не замедляет ее. Ввиду этого Центральный банк республики продолжает последовательно снижать ставку. В декабре регулятор опустил ее с 15 до 14% годовых, а на заседании 20 января сохранил на таком же уровне.
13 января Эрдоган назвал причиной рекордной инфляции в стране и падения лиры «атаки с помощью иностранных финансовых инструментов». В качестве меры по поддержанию курса национальной валюты глава государства предложил защитить вкладчиков от волатильности рынка путем выплаты им разницы, если падение лиры по отношению к иностранным валютам превысит процентные ставки банков.