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Экономика

Инфляция в Турции достигла максимума с 2002 года

Ведомости

Годовая инфляция в Турции по итогам января этого года составила 48,69%, сообщил Статистический институт страны. Этот показатель является рекордным с апреля 2002 г. — тогда он составил 52,72%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в стране выросли на 11,1%. По итогам декабря 2021 г. инфляция в Турции составила 36,08%.

Сильнее всего в годовом выражении в январе подорожали транспортные услуги — на 68,89%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков повысилась на 55,61%, а товаров для дома — на 54,53%.

В то же время наименьший прирост показали цены на услуги связи в Турции — 10,76% год к году. Минимальное увеличение продемонстрировала также стоимость образовательных услуг — 18,67%, одежды и обуви — 25,32%.

Как уточняет Daily Sabah, цель по инфляции в Турции составляет 5%. В последний раз она была достигнута в апреле 2011 г. При этом с октября 2019 г. показатель не опускался ниже двузначного значения.

CNBC пишет, что такая динамика с ценами в стране стала следствием политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вопреки общепринятому мнению он полагает, что высокая ключевая ставка ускоряет инфляцию, а не замедляет ее. Ввиду этого Центральный банк республики продолжает последовательно снижать ставку. В декабре регулятор опустил ее с 15 до 14% годовых, а на заседании 20 января сохранил на таком же уровне.

13 января Эрдоган назвал причиной рекордной инфляции в стране и падения лиры «атаки с помощью иностранных финансовых инструментов». В качестве меры по поддержанию курса национальной валюты глава государства предложил защитить вкладчиков от волатильности рынка путем выплаты им разницы, если падение лиры по отношению к иностранным валютам превысит процентные ставки банков.

Ранее по теме: Эрдоган связал рекордную инфляцию в Турции с иностранными финансовыми инструментами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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