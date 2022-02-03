Инфляция в Турции достигла максимума с 2002 года

CNBC пишет, что такая динамика с ценами в стране стала следствием политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вопреки общепринятому мнению он полагает, что высокая ключевая ставка ускоряет инфляцию, а не замедляет ее. Ввиду этого Центральный банк республики продолжает последовательно снижать ставку. В декабре регулятор опустил ее с 15 до 14% годовых, а на заседании 20 января сохранил на таком же уровне.