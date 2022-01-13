Эрдоган связал рекордную инфляцию в Турции с иностранными финансовыми инструментами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной рекордной инфляции в стране и падения лиры стали «атаки с помощью иностранных финансовых инструментов», пишет CNBC.
Выступая в парламенте, Эрдоган заявил, что защищает экономику страны от атак с помощью «иностранных финансовых инструментов, которые могут подорвать финансовую систему». «Растущая инфляция не соответствует реалиям нашей страны», — добавил турецкий президент, пообещав, что недавно объявленные правительственные меры по поддержке лиры скоро «укротят несправедливое повышение цен».
В качестве меры по поддержанию курса лиры Эрдоган предложил защитить местных вкладчиков от волатильности рынка путем выплаты им разницы, если падение лиры по отношению к иностранным валютам превысит процентные ставки банков.
Турецкая лира за 2021 г. потеряла 60% своей стоимости, а инфляция в декабре достигла рекордных 36%. Падение местной валюты происходит на фоне отказа повышать ключевую ставку. Вместо этого турецкий ЦБ 16 декабря принял решение вновь понизить учетную ставку с 15 до 14% годовых. За уменьшение ставки в качестве меры замедления инфляции выступает сам Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. В декабре турецкий ЦБ впервые за семь лет был вынужден объявить прямые валютные интервенции, то есть продать часть иностранной валюты из золотовалютных резервов.
С июля 2019-го Эрдоган уволил трех глав Центробанка, а 2 декабря сменил министра финансов и казначейства на фоне продолжающегося ослабления нацвалюты.
27 декабря Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BRSA) сообщило, что инициировало расследование в отношении 26 человек за «их посты в социальных сетях и СМИ с целью манипулирования движениями обменного курса».
BRSA подавало обращения в прокуратуру, по которым возбуждены уголовные дела, в течение нескольких месяцев от 9 августа до 27 декабря. Большинство обращений в следственные органы были сделаны 26 ноября и 22 декабря. В списке обвиняемых – Дурмус Йилмаз, который возглавлял Центральный банк Турции с 2006 по 2011 г., а сейчас является оппозиционным депутатом от ультраправой Партии националистического движения. Также в сообщении регулятора говорится, что иск подан и против Рушду Сарачоглу, еще одного бывшего главы ЦБ страны, и экономиста Мустафы Сонмеза. Регулятор заявил, что его жалоба основана на статье закона о банковской деятельности, которая запрещает делать заявления в средствах массовой информации, способные дискредитировать ЦБ или повредить его деятельности.