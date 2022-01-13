Эрдоган связал рекордную инфляцию в Турции с иностранными финансовыми инструментами

BRSA подавало обращения в прокуратуру, по которым возбуждены уголовные дела, в течение нескольких месяцев от 9 августа до 27 декабря. Большинство обращений в следственные органы были сделаны 26 ноября и 22 декабря. В списке обвиняемых – Дурмус Йилмаз, который возглавлял Центральный банк Турции с 2006 по 2011 г., а сейчас является оппозиционным депутатом от ультраправой Партии националистического движения. Также в сообщении регулятора говорится, что иск подан и против Рушду Сарачоглу, еще одного бывшего главы ЦБ страны, и экономиста Мустафы Сонмеза. Регулятор заявил, что его жалоба основана на статье закона о банковской деятельности, которая запрещает делать заявления в средствах массовой информации, способные дискредитировать ЦБ или повредить его деятельности.