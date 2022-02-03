Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года
Цена апрельского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 21.53 мск превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE.
На пике в 21.58 мск баррель данной марки стоил $91,09. Таким образом, за день он подорожал почти на 1,7%.
Также повысилась стоимость мартовского фьючерса марки WTI. На пике в 21.57 она выросла до 90,31 за баррель. Цена этой марки сегодня преодолела порог в $90 за баррель также впервые с октября 2014 г. За день WTI подорожала на 2,3%.
Вчера министры ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки (б/с). В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в 2022 г. оставили без изменений (на уровне 4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. В то же время 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.
В августе 2021 г. участники ОПЕК+ договорились наращивать добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать падение объемов производства из-за пандемии. Министры собираются каждый месяц и решают, сохранить или пересмотреть параметры соглашения.
Ранее аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley сообщили, что в III квартале текущего года стоимость фьючерса нефти марки Brent достигнет $100 за баррель. В последний раз такое было в сентябре 2014 г. Аналогичного мнения придерживаются в Goldman Sachs.
В Morgan Stanley объяснили свой прогноз ожиданиями того, что запасы нефти в мире продолжат падать, а резервные мощности снизятся с 3,4 млн до 2 млн б/с. Также предполагается, что в связи с глобальным продвижением инициатив по «зеленой» энергетике объем инвестиций в увеличение производственных мощностей в нефтяной промышленности упадет на 30% к концу текущего десятилетия.