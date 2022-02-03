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Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года

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Цена апрельского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 21.53 мск превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE. 

На пике в 21.58 мск баррель данной марки стоил $91,09. Таким образом, за день он подорожал почти на 1,7%.

Также повысилась стоимость мартовского фьючерса марки WTI. На пике в 21.57 она выросла до 90,31 за баррель. Цена этой марки сегодня преодолела порог в $90 за баррель также впервые с октября 2014 г. За день WTI подорожала на 2,3%.

Вчера министры ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки (б/с). В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в 2022 г. оставили без изменений (на уровне 4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. В то же время 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.

В августе 2021 г. участники ОПЕК+ договорились наращивать добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать падение объемов производства из-за пандемии. Министры собираются каждый месяц и решают, сохранить или пересмотреть параметры соглашения.

Ранее аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley сообщили, что в III квартале текущего года стоимость фьючерса нефти марки Brent достигнет $100 за баррель. В последний раз такое было в сентябре 2014 г. Аналогичного мнения придерживаются в Goldman Sachs. 

В Morgan Stanley объяснили свой прогноз ожиданиями того, что запасы нефти в мире продолжат падать, а резервные мощности снизятся с 3,4 млн до 2 млн б/с. Также предполагается, что в связи с глобальным продвижением инициатив по «зеленой» энергетике объем инвестиций в увеличение производственных мощностей в нефтяной промышленности упадет на 30% к концу текущего десятилетия.

Ранее по теме: Министры ОПЕК+ одобрили увеличение нефтедобычи в марте на 400 000 баррелей в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных