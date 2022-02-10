ФНС назвала сумму сборов за счет повышенного налога в 15%
Реальные дополнительные поступления бюджета составили 82,7 млрд руб., поскольку 553 млрд руб. из собранной суммы пошли в регионы, которые те бы получили и при старой системе налогообложения, отмечает издание.
Изначально Минфин рассчитывал собрать 60 млрд руб. в первый год действия прогрессии. Таким образом, реальные поступления оказались примерно на 38% больше ожидаемого. На 2022–2024 гг. в закон о бюджете заложены сборы в размере 79–90 млрд руб. с высоких доходов. Дополнительные поступления от повышения ставки перечисляются в фонд помощи тяжелобольным детям «Круг добра», созданный в январе прошлого года по указу президента Владимира Путина.
С 2021 г. те, кто зарабатывают больше 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15% вместо 13%. Повышенная ставка действует только для той части доходов, которая превышает эту сумму. Эти изменения коснулись оплаты труда физических лиц, дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др.
Налоговая ставка в размере 13% сохраняется для разовых или нерегулярных доходов, в целом не меняющих имущественный статус гражданина, включая доходы от продажи имущества и долей в нем, доходы в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также на страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению. Исключение составляет продажа ценных бумаг.
В декабре министр финансов Антон Силуанов сообщал, что ведомство в 2022–2024 гг. не собирается повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.