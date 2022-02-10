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Экономика

ФНС назвала сумму сборов за счет повышенного налога в 15%

Ведомости

В 2021 г. сбор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке составил 636,4 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Реальные дополнительные поступления бюджета составили 82,7 млрд руб., поскольку 553 млрд руб. из собранной суммы пошли в регионы, которые те бы получили и при старой системе налогообложения, отмечает издание.

Изначально Минфин рассчитывал собрать 60 млрд руб. в первый год действия прогрессии. Таким образом, реальные поступления оказались примерно на 38% больше ожидаемого. На 2022–2024 гг. в закон о бюджете заложены сборы в размере 79–90 млрд руб. с высоких доходов. Дополнительные поступления от повышения ставки перечисляются в фонд помощи тяжелобольным детям «Круг добра», созданный в январе прошлого года по указу президента Владимира Путина.

С 2021 г. те, кто зарабатывают больше 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15% вместо 13%. Повышенная ставка действует только для той части доходов, которая превышает эту сумму. Эти изменения коснулись оплаты труда физических лиц, дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др.

Налоговая ставка в размере 13% сохраняется для разовых или нерегулярных доходов, в целом не меняющих имущественный статус гражданина, включая доходы от продажи имущества и долей в нем, доходы в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также на страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению. Исключение составляет продажа ценных бумаг.

В декабре министр финансов Антон Силуанов сообщал, что ведомство в 2022–2024 гг. не собирается повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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