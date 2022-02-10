ФНС назвала сумму сборов за счет повышенного налога в 15%

С 2021 г. те, кто зарабатывают больше 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15% вместо 13%. Повышенная ставка действует только для той части доходов, которая превышает эту сумму. Эти изменения коснулись оплаты труда физических лиц, дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др.