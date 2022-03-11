РБК: в России начал дешеветь бензин

В других регионах цены начали снижать: с 1 по 5 марта топливо подешевело в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Об этом изданию сообщили местные жители и подтвердили представители сетей АЗС. Например, на заправках сети АЗС «Стандарт ойл» в Нижегородской области 1 февраля бензин АИ-92 стоил 46,9 руб. за литр, АИ-95 — 50,9 руб. Цены на заправках с 1 марта снизились на 1 руб. Независимые сети АЗС в Приморском крае снизили цены на бензин на 1-2 руб. за литр. В Иркутской области с 4 марта топливо подешевело в среднем на 1,6 руб., сообщил представители сети АЗС «Омни».