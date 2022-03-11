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РБК: в России начал дешеветь бензин

Ведомости

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе выступления в Госдуме заявил о наличии предпосылок для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых, сообщил РБК.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — заявил Шаскольский.

По данным издания, оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начали снижаться на прошлой неделе: цена бензина АИ-92 снизилась на 11,6%, АИ-95 – на 9,6% с 28 февраля по 5 марта, а дизель подешевел на 12%. Такая тенденция продолжилась на этой неделе: цена АИ-92 уменьшилась с конца февраля на 24,5%, АИ-95 – на 22%.

По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин на московских заправках остаются стабильными с конца февраля, а раньше росли примерно на 0,02-0,05% в неделю.

В других регионах цены начали снижать: с 1 по 5 марта топливо подешевело в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Об этом изданию сообщили местные жители и подтвердили представители сетей АЗС. Например, на заправках сети АЗС «Стандарт ойл» в Нижегородской области 1 февраля бензин АИ-92 стоил 46,9 руб. за литр, АИ-95 — 50,9 руб. Цены на заправках с 1 марта снизились на 1 руб. Независимые сети АЗС в Приморском крае снизили цены на бензин на 1-2 руб. за литр. В Иркутской области с 4 марта топливо подешевело в среднем на 1,6 руб., сообщил представители сети АЗС «Омни».

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил, что цены на бензин сейчас снижаются на тех независимых АЗС, где ранее он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Такая тенденция наблюдается во многих регионах от Приморья до Центральной России из-за снижения биржевых оптовых цен. По словам владельцев независимых сетей АЗС, крупные нефтяные компании не меняли цены на топливо на своих заправках с 28 февраля. Издание направило запросы в «Лукойл», «Газпром нефть» и Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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