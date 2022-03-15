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Экономика

Псаки оценила влияние западных санкций на экономику России

Ведомости

Западные санкции, введенные после начала спецоперации России на Украине, «полностью разрушили» экономику страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Каким будет конец игры — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военную и гуманитарную помощь украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. И, опять же, он должен определить, как выглядит для него дальнейший путь», – заявила Псаки.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.

Иностранные компании начали приостанавливать производство, продажи и рекламу своих товаров в России на фоне спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. О временном закрытии сообщили сети магазинов одежды и товаров для дома, автопроизводители, несколько производителей техники сообщили о приостановке экспорта в Россию. Энергетические компании начали выходить из совместных предприятий с российским бизнесом.

Путин заявил, что санкции сделают Россию только сильнее, позволят ей выработать собственные компетенции и стать более независимой от других стран. 28 февраля президент подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран. Согласно указу, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. Кроме того, резидентам запрещено предоставлять займы в валюте иностранцам и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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