Псаки оценила влияние западных санкций на экономику России

Путин заявил, что санкции сделают Россию только сильнее, позволят ей выработать собственные компетенции и стать более независимой от других стран. 28 февраля президент подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран. Согласно указу, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. Кроме того, резидентам запрещено предоставлять займы в валюте иностранцам и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.