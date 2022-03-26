Les Echos: во Франции может появиться новый терминал по приему газа

Европе необходимо быть готовой к любому сценарию развития ситуации в вопросе поставок российского газа, сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале. По его словам, Франция «сегодня в меньшей степени зависима от России по поставкам газа, но Европа зависит от импортируемого газа, в том числе на 40% — от поставок газа из России».