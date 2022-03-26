Les Echos: во Франции может появиться новый терминал по приему газа
Во Франции может появиться новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание Les Echos со ссылкой на несколько источников. По их данным, государственные органы попросили нефтегазовую компанию Total Energies установить в порту Гавра плавучий терминал для хранения и регазификации.
«Подключенный к сети газопроводов Engie (французская энергетическая и газовая компания. — "Ведомости"), он расширит возможности Франции по импорту СПГ, чтобы уменьшить ее зависимость от России», — передает издание.
Страна мобилизует «беспрецедентные ресурсы» для увеличения своих мощностей по приему СПГ, отмечает газета. В подготовке предварительного проекта терминала в порту Гавра участвуют несколько сторон: министерство экологического перехода, Total Energies, дочерняя компания энергетического концерна Engie — GRTGaz, а также портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.
Собеседник Les Echos подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. По оценкам издания, строительство терминала позволит импортировать 3,9 млн т СПГ из США, Катара и стран Африки.
Европе необходимо быть готовой к любому сценарию развития ситуации в вопросе поставок российского газа, сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале. По его словам, Франция «сегодня в меньшей степени зависима от России по поставкам газа, но Европа зависит от импортируемого газа, в том числе на 40% — от поставок газа из России».
В феврале издание La Vanguardia сообщало об изучении НАТО возможности строительства газопровода, который бы соединил Испанию с Францией и Германией и позволил снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.