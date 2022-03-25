Силуанов: страны Запада смогут перейти на оплату российского газа в рублях
Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
«Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», — заявил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, такое решение не отразится на бюджете России, потому что все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Бюджет будет получать столько же нефтегазовых доходов, сколько получал раньше, отметил министр.
Силуанов добавил, что данный шаг укрепит стабильность расчетов, потому что проводить их в рублях сейчас гораздо надежнее, чем в иностранной валюте. «Второе — это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе и нашими экспортными товарами», — отметил он.
Также такое решение снижает риски для товарных обменов, логистики и расчетов, пояснил Силуанов. В связи с этим он выразил надежду, что иностранные партнеры поймут решение российской стороны.
23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.