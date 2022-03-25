Силуанов: страны Запада смогут перейти на оплату российского газа в рублях

Силуанов добавил, что данный шаг укрепит стабильность расчетов, потому что проводить их в рублях сейчас гораздо надежнее, чем в иностранной валюте. «Второе — это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе и нашими экспортными товарами», — отметил он.