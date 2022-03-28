Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля
Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже 28 марта: стоимость американской валюты опустилась ниже 91 руб. впервые с 1 марта, а евро — ниже 99 руб., следует из данных площадки.
По состоянию на 17:52 мск курс доллара составлял 90,5 руб., а курс евро — 98,2 руб. За день стоимость европейской валюты снизилась на 6,5 руб.
Резкое ослабление рубля произошло на фоне жестких западных санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине. Так, 10 марта доллар и евро на торгах Мосбиржи достигали 121,528 руб. и 132,417 руб. соответственно.
Однако позже президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в недружественные страны с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступил против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.