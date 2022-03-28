Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Однако позже президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в недружественные страны с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступил против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.