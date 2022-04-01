Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги в России

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — заявил Евнухов (цитата по ТАСС).