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Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги в России

Ведомости

Дефицита офисной бумаги в России не будет, цены на нее возвращаются к уровням января-февраля, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — заявил Евнухов (цитата по ТАСС).

По словам Евтухова, комбинат уже нашел поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты для производства. Предприятие будет выпускать новый сорт бумаги, который будет отличаться оттенком. При этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора: это будет экологическая бумага, пояснил он.

21 марта в Минпромторге исключили дефицит офисной бумаги в России. В ведомстве отметили, что ситуация с поставками стабилизируется в течение ближайшего времени. При этом отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу — в стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж, поясняли в Минпромторге.

Как ранее заявил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, производители и ритейлеры обычно резко повышают стоимость продукции из-за усугубления логистических проблем. Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на резкий рост стоимости офисной бумаги. Подорожание, по их словам, достигало 300%, отмечали «РИА Новости».

Ранее по теме: Минпромторг исключил дефицит офисной бумаги в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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