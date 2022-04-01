Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги в России
Дефицита офисной бумаги в России не будет, цены на нее возвращаются к уровням января-февраля, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».
«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — заявил Евнухов (цитата по ТАСС).
По словам Евтухова, комбинат уже нашел поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты для производства. Предприятие будет выпускать новый сорт бумаги, который будет отличаться оттенком. При этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора: это будет экологическая бумага, пояснил он.
21 марта в Минпромторге исключили дефицит офисной бумаги в России. В ведомстве отметили, что ситуация с поставками стабилизируется в течение ближайшего времени. При этом отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу — в стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж, поясняли в Минпромторге.
Как ранее заявил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, производители и ритейлеры обычно резко повышают стоимость продукции из-за усугубления логистических проблем. Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на резкий рост стоимости офисной бумаги. Подорожание, по их словам, достигало 300%, отмечали «РИА Новости».