Путин призвал рачительнее относиться к поставкам продовольствия в недружественные страны

С июня 2021 г. в России действует зерновой демпфер, который предусматривает плавающие пошлины и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, которые формируются исходя из цены экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Порог по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.