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Экономика

Путин призвал рачительнее относиться к поставкам продовольствия в недружественные страны

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал рачительнее подходить к выбору экспортируемого продовольствия. По его словам, на фоне глобального дефицита продукции необходимо отслеживать поставки в страны, которые ведут враждебную политику по отношению к России. 

«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно — внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — сказал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (цитата по ТАСС). 

Путин отметил, что Россия нарастила объемы производства и это позволит удерживать цены внутри страны «ниже, чем на мировом рынке». 

«Мы должны защитить их (граждан. — Ред.) от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия», — отметил глава государства. 

Ранее Союз экспортеров зерна направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Виктории Абрамченко, в котором предложил изменить объем экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Союз предлагает установить единый уровень экспортной пошлины на пшеницу в размере $90 за тонну при повышении индикативной рыночной цены выше $250 за тонну, на ячмень и кукурузу — $60 за тонну. Пошлину при индикативной цене ниже $250 Союз предложил отменить. 

С июня 2021 г. в России действует зерновой демпфер, который предусматривает плавающие пошлины и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, которые формируются исходя из цены экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Порог по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

С 15 февраля до 30 июня текущего года в России также действует квота на вывоз зерновых в объеме 11 млн тонн, эта мера вводится ежегодно с 2020 г. для защиты от резких колебаний цен на мировом рынке, в прошлом году она составила 17,5 млн тонн, а в 2020 г. – 7 млн тонн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных