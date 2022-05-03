Международные авиаперевозки грузов сократились на 5,2% в марте
Объем фактических международных авиаперевозок грузов в марте 2022 г. сократился на 5,2% в годовом выражении по сравнению с мартом 2021 г., сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Пропускная способность по итогам марта выросла на 1,2%, но в феврале этот показатель вырос на 11,2%. Наибольшее снижение пропускной способности наблюдается в Азии и Европе, отмечают в ассоциации.
По данным IATA, рост фактических грузоперевозок авиатранспортом в марте наблюдался в Латинской Америке – он составил 22,1%, в Африке – 3,1%. Сокращение в Европе составило 11,1%, на среднем Востоке – 9,7%, в Азиатско-Тихооокеанском регионе – 5,1%.
В ассоциации отметили, что снижению объемов способствовали распространение омикрон-штамма коронавируса в Азии и спецоперация России на Украине – в этих странах базируются несколько авиакомпаний, на которые приходился основной объем грузовых перевозок в Европу. Антироссийские санкции также привели к снижению производства, а рост цен на нефть увеличивает стоимость доставки.
По этим же причинам продолжает сокращаться мировая экономика, и объем экспортных заказов снижается на всех рынках, кроме США, – индекс деловой активности в марте составил 48,2, и это самый низкий показатель с июля 2020 г., отметили в IATA.
Рынок грузовых авиаперевозок отражает мировое экономическое развитие, отмечает генеральный директор IATA Вилли Уолш. По его словам, сочетание спецоперации на Украине и распространение «омикрона» в Азии привело к росту цен на энергию, усугубило сбои в цепочках поставок и усилило инфляционное давление и в результате товаров отгружается меньше. Уолш заявил, что завершение спецоперации и ослабление в Китае ковидных ограничений могли бы изменить ситуацию. Но поскольку и то, и другое «маловероятно» в краткосрочной перспективе, проблемы на рынке грузоперевозок будут расти, подытожил Уолш.