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Экономика

Международные авиаперевозки грузов сократились на 5,2% в марте

Ведомости

Объем фактических международных авиаперевозок грузов в марте 2022 г. сократился на 5,2% в годовом выражении по сравнению с мартом 2021 г., сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Пропускная способность по итогам марта выросла на 1,2%, но в феврале этот показатель вырос на 11,2%. Наибольшее снижение пропускной способности наблюдается в Азии и Европе, отмечают в ассоциации.

По данным IATA, рост фактических грузоперевозок авиатранспортом в марте наблюдался в Латинской Америке – он составил 22,1%, в Африке – 3,1%. Сокращение в Европе составило 11,1%, на среднем Востоке – 9,7%, в Азиатско-Тихооокеанском регионе – 5,1%.

В ассоциации отметили, что снижению объемов способствовали распространение омикрон-штамма коронавируса в Азии и спецоперация России на Украине – в этих странах базируются несколько авиакомпаний, на которые приходился основной объем грузовых перевозок в Европу. Антироссийские санкции также привели к снижению производства, а рост цен на нефть увеличивает стоимость доставки.

По этим же причинам продолжает сокращаться мировая экономика, и объем экспортных заказов снижается на всех рынках, кроме США, – индекс деловой активности в марте составил 48,2, и это самый низкий показатель с июля 2020 г., отметили в IATA.

Рынок грузовых авиаперевозок отражает мировое экономическое развитие, отмечает генеральный директор IATA Вилли Уолш. По его словам, сочетание спецоперации на Украине и распространение «омикрона» в Азии привело к росту цен на энергию, усугубило сбои в цепочках поставок и усилило инфляционное давление и в результате товаров отгружается меньше. Уолш заявил, что завершение спецоперации и ослабление в Китае ковидных ограничений могли бы изменить ситуацию. Но поскольку и то, и другое «маловероятно» в краткосрочной перспективе, проблемы на рынке грузоперевозок будут расти, подытожил Уолш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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