Международные авиаперевозки грузов сократились на 5,2% в марте

Рынок грузовых авиаперевозок отражает мировое экономическое развитие, отмечает генеральный директор IATA Вилли Уолш. По его словам, сочетание спецоперации на Украине и распространение «омикрона» в Азии привело к росту цен на энергию, усугубило сбои в цепочках поставок и усилило инфляционное давление и в результате товаров отгружается меньше. Уолш заявил, что завершение спецоперации и ослабление в Китае ковидных ограничений могли бы изменить ситуацию. Но поскольку и то, и другое «маловероятно» в краткосрочной перспективе, проблемы на рынке грузоперевозок будут расти, подытожил Уолш.