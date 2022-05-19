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Новак усомнился в запуске «Северного потока — 2» в ближайшее время

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Газопровод «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен в ближайшее время по политическим мотивам, однако в будущем он будет востребован, заявил вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне общества «Знание».

«По политическим мотивам проект пока заморожен. Но я считаю, что по политическим мотивам он вряд ли будет запущен в ближайшее время. Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен», — заявил Новак (цитата по «РИА Новости»).

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года, после чего началась процедура сертификации его оператора — Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома». Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. 11 мая суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG на 4 месяца. 

5 мая «Газпром» сообщил, что решил использовать участок «Северного потока — 2» для развития газоснабжения северо-западных регионов России. В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской газопровод в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г., добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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