Новак усомнился в запуске «Северного потока — 2» в ближайшее время

«По политическим мотивам проект пока заморожен. Но я считаю, что по политическим мотивам он вряд ли будет запущен в ближайшее время. Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен», — заявил Новак (цитата по «РИА Новости»).