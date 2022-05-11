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Банкротство оператора «Северного потока – 2» поставлено на паузу до сентября

Ведомости

Суд кантона Цуг в Швейцарии приостановил банкротство Nord Stream 2 AG – компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» – на четыре месяца, сообщил «Интерфакс».

Процедура приостановлена до 10 сентября 2022 г., компании предоставили временный мораторий на выплаты кредиторам. Фирма Transliq AG привлечена в качестве временного управляющего.

Процедура сертификации Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома» – началась после завершения строительства газопровода в сентябре 2021 г. Но уже в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации, сославшись на требования немецкого законодательства – компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин. 22 февраля процесс был вновь остановлен на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. 23 апреля США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, также минфин США обязал инвесторов до 2 марта завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями.

1 марта Reuters сообщил, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подать на банкротство.

«Северный поток – 2» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Ранее по теме: «Газпром» задействует «Северный поток — 2» для поставок газа на северо-запад России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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