Банкротство оператора «Северного потока – 2» поставлено на паузу до сентября

Процедура сертификации Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома» – началась после завершения строительства газопровода в сентябре 2021 г. Но уже в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации, сославшись на требования немецкого законодательства – компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин. 22 февраля процесс был вновь остановлен на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. 23 апреля США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, также минфин США обязал инвесторов до 2 марта завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями.