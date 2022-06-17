Греф: без реформ экономика России вернется к уровню 2021 года через десять лет
Экономика России вернется на уровень 2021 г. примерно через 10 лет, если власти не будут ничего предпринимать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно десять лет», — рассказал Греф.
По его словам, экономика страны продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». Он отметил, что никто не ожидал таких темпов ее перестройки и подстройки под новую ситуацию. Греф пояснил, что это происходит во многом благодаря уникальному опыту, который экономика приобрела за эти годы. Большей частью этот опыт частный, уточнил он.
Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал три сценария трансформации российской экономики. По мнению вице-премьера, наиболее вероятный путь экономики страны — это привычный для России сценарий ситуационного реагирования. Остальные два — это мобилизационная экономика и путь реформ.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились «надолго, если не навсегда». По ее мнению, в такой ситуации важно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на изменения.