Греф: без реформ экономика России вернется к уровню 2021 года через десять лет

По его словам, экономика страны продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». Он отметил, что никто не ожидал таких темпов ее перестройки и подстройки под новую ситуацию. Греф пояснил, что это происходит во многом благодаря уникальному опыту, который экономика приобрела за эти годы. Большей частью этот опыт частный, уточнил он.