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Экономика

Греф: без реформ экономика России вернется к уровню 2021 года через десять лет

Ведомости

Экономика России вернется на уровень 2021 г. примерно через 10 лет, если власти не будут ничего предпринимать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно десять лет», — рассказал Греф.

По его словам, экономика страны продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». Он отметил, что никто не ожидал таких темпов ее перестройки и подстройки под новую ситуацию. Греф пояснил, что это происходит во многом благодаря уникальному опыту, который экономика приобрела за эти годы. Большей частью этот опыт частный, уточнил он.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал три сценария трансформации российской экономики. По мнению вице-премьера, наиболее вероятный путь экономики страны — это привычный для России сценарий ситуационного реагирования. Остальные два — это мобилизационная экономика и путь реформ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились «надолго, если не навсегда». По ее мнению, в такой ситуации важно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на изменения.

Ранее по теме: Набиуллина заявила об изменении условий для экономики «надолго, если не навсегда»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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