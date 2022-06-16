Набиуллина заявила об изменении условий для экономики «надолго, если не навсегда»

Набиуллина пояснила, что в быстром изменении экономических прогнозов нет вины или ошибок прогнозистов. «В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость», — отметила она.