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Экономика

Набиуллина заявила об изменении условий для экономики «надолго, если не навсегда»

Ведомости

Внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, поэтому нужно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на изменения, заявила в рамках ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — заявила она (цитата по ТАСС).

Набиуллина пояснила, что в быстром изменении экономических прогнозов нет вины или ошибок прогнозистов. «В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость», — отметила она.

В конце апреля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что экономика России будет перестраиваться 1,5-2 года. В это время ВВП снизится, а затем перейдет к росту. По его словам, сейчас начинается «долгосрочная структурная перестройка экономики страны».

10 июня Набиуллина заявила, что эффект санкций пока проявляется в России менее остро, чем власти опасались. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.

После снижения ключевой ставки до 9,5% ЦБ отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных