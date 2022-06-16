Набиуллина заявила об изменении условий для экономики «надолго, если не навсегда»
Внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, поэтому нужно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на изменения, заявила в рамках ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — заявила она (цитата по ТАСС).
Набиуллина пояснила, что в быстром изменении экономических прогнозов нет вины или ошибок прогнозистов. «В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость», — отметила она.
В конце апреля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что экономика России будет перестраиваться 1,5-2 года. В это время ВВП снизится, а затем перейдет к росту. По его словам, сейчас начинается «долгосрочная структурная перестройка экономики страны».
10 июня Набиуллина заявила, что эффект санкций пока проявляется в России менее остро, чем власти опасались. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.
После снижения ключевой ставки до 9,5% ЦБ отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.