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Экономика

Набиуллина: последствия западных санкций еще не проявились

Ведомости

Последствия санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 

«Мы видим, что экспорт у нас не так снизился, как мы изначально ожидали. Пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает и способность компаний к адаптации, но говорить, что полный эффект санкций проявился — пока что преждевременно», — отметила Набиуллина. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы. 

В конце мая Набиуллина заявила, что ЦБ удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако пока рано останавливаться, потому что начинается период структурной трансформации экономики. По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций.

Ранее сегодня Совет директоров российского ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п — до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.

В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Ранее по теме: Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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