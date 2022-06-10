Набиуллина: последствия западных санкций еще не проявились
Последствия санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Мы видим, что экспорт у нас не так снизился, как мы изначально ожидали. Пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает и способность компаний к адаптации, но говорить, что полный эффект санкций проявился — пока что преждевременно», — отметила Набиуллина. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.
В конце мая Набиуллина заявила, что ЦБ удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако пока рано останавливаться, потому что начинается период структурной трансформации экономики. По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций.
Ранее сегодня Совет директоров российского ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п — до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.
В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.