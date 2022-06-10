Набиуллина: последствия западных санкций еще не проявились

«Мы видим, что экспорт у нас не так снизился, как мы изначально ожидали. Пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает и способность компаний к адаптации, но говорить, что полный эффект санкций проявился — пока что преждевременно», — отметила Набиуллина. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.