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Экономика

Решетников заявил о «сползании» России в дефляционную спираль

Ведомости

Экономика России уходит в дефляционную спираль, нужно как можно скорее проанализировать ситуацию, однако ее не изменить без дешевых кредитов, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ. Он отметил, что дефляция в России продолжается 5 недель подряд.

«Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться. Поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали. <...> И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — отметил Решетников (цитата по ТАСС).

В мае министр заявил, что дефляционные процессы последних нескольких недель и «переукрепление» рубля создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению производства и снижению цен.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что курс по 55-60 руб. за $1 слишком крепкий, особенно на фоне дефляции и высоких ставок. По его словам, комфортный курс доллара для российской промышленности – 70-80 руб. за $1. Несколько дней назад Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% — это означает, что «проблема высокой инфляции в России уступила место проблемам переукрепленного курса рубля и необходимости стимулировать производство», пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных