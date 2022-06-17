Решетников заявил о «сползании» России в дефляционную спираль

«Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться. Поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали. <...> И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — отметил Решетников (цитата по ТАСС).