Решетников заявил о «сползании» России в дефляционную спираль
Экономика России уходит в дефляционную спираль, нужно как можно скорее проанализировать ситуацию, однако ее не изменить без дешевых кредитов, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ. Он отметил, что дефляция в России продолжается 5 недель подряд.
«Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться. Поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали. <...> И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — отметил Решетников (цитата по ТАСС).
В мае министр заявил, что дефляционные процессы последних нескольких недель и «переукрепление» рубля создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению производства и снижению цен.
Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что курс по 55-60 руб. за $1 слишком крепкий, особенно на фоне дефляции и высоких ставок. По его словам, комфортный курс доллара для российской промышленности – 70-80 руб. за $1. Несколько дней назад Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% — это означает, что «проблема высокой инфляции в России уступила место проблемам переукрепленного курса рубля и необходимости стимулировать производство», пояснил он.