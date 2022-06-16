Белоусов назвал комфортный для России курс доллара
Рубль слишком сильно укрепился, комфортным для промышленности будет курс по 70-80 руб. за 1$, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Рубль у нас переукреплен, 55-60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок <…> Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 руб. за доллар», — рассказал он.
По словам Белоусова, ЦБ не таргетирует курс рубля, поэтому он складывается «таким, каким есть». Несколько дней назад Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% — это означает, что «проблема высокой инфляции в России уступила место проблемам переукрепленного курса рубля и необходимости стимулировать производство».
Накануне министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало вызовом для экономики России и создает проблему для экспортеров и импортеров. Минэкономразвития ждет дальнейшего максимального снижения ключевой ставки, отметил он. Решетников пояснил, что ситуация несколько сдерживается тем, что экспортные цены на продукты крайне высоки. Он назвал источником крепкого курса рубля слабый спрос в экономике.
Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро после введения в России контроля за движением капитала и обязательства продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. 10 марта курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на Мосбирже — по 121,5 и 132,4 руб. соответственно. Цена закрытия 15 июня составила 56,96 руб. за $1 и 57,8 руб. за 1 евро. В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г.