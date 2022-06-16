Белоусов назвал комфортный для России курс доллара

Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро после введения в России контроля за движением капитала и обязательства продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. 10 марта курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на Мосбирже — по 121,5 и 132,4 руб. соответственно. Цена закрытия 15 июня составила 56,96 руб. за $1 и 57,8 руб. за 1 евро. В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г.