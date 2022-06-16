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Финансы

Белоусов назвал комфортный для России курс доллара

Ведомости

Рубль слишком сильно укрепился, комфортным для промышленности будет курс по 70-80 руб. за 1$, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок <…> Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 руб. за доллар», — рассказал он.

По словам Белоусова, ЦБ не таргетирует курс рубля, поэтому он складывается «таким, каким есть». Несколько дней назад Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% — это означает, что «проблема высокой инфляции в России уступила место проблемам переукрепленного курса рубля и необходимости стимулировать производство».

Накануне министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало вызовом для экономики России и создает проблему для экспортеров и импортеров. Минэкономразвития ждет дальнейшего максимального снижения ключевой ставки, отметил он. Решетников пояснил, что ситуация несколько сдерживается тем, что экспортные цены на продукты крайне высоки. Он назвал источником крепкого курса рубля слабый спрос в экономике.

Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро после введения в России контроля за движением капитала и обязательства продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. 10 марта курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на Мосбирже — по 121,5 и 132,4 руб. соответственно. Цена закрытия 15 июня составила 56,96 руб. за $1 и 57,8 руб. за 1 евро. В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных