Путин: мрачные прогнозы о перспективах российской экономики не сбылись
Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще с весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Сначала стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест», — отметил Путин.
По словам главы государства, мрачные прогнозы о перспективах российской экономики — это часть информационной кампании и борьбы против России. «Откуда все эти заклинания про доллар по 200 руб.? И про крах нашей экономики в целом? Всё это есть и будет частью информационной борьбы, фактором психологического давления на российское общество, на отечественные деловые круги», — подчеркнул президент.
Глава государства указал на то, что многие российские эксперты поддались информационному воздействию и предсказывали коллапс отечественной экономики и критическое ослабление рубля. «Подчеркну: чтобы и дальше добиваться успехов, мы должны честно и реалистично оценивать ситуацию. Мы — сильные люди и справимся с любой задачей, об этом говорит тысячелетняя история нашей страны», — добавил президент.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел шесть пакетов санкций. Европейские страны договорились о поэтапном запрете на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России.