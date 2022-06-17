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Экономика

Путин: мрачные прогнозы о перспективах российской экономики не сбылись

Ведомости

Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще с весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Сначала стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест», — отметил Путин.

По словам главы государства, мрачные прогнозы о перспективах российской экономики — это часть информационной кампании и борьбы против России. «Откуда все эти заклинания про доллар по 200 руб.? И про крах нашей экономики в целом? Всё это есть и будет частью информационной борьбы, фактором психологического давления на российское общество, на отечественные деловые круги», — подчеркнул президент.

Глава государства указал на то, что многие российские эксперты поддались информационному воздействию и предсказывали коллапс отечественной экономики и критическое ослабление рубля. «Подчеркну: чтобы и дальше добиваться успехов, мы должны честно и реалистично оценивать ситуацию. Мы — сильные люди и справимся с любой задачей, об этом говорит тысячелетняя история нашей страны», — добавил президент.

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел шесть пакетов санкций. Европейские страны договорились о поэтапном запрете на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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