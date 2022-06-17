Путин: мрачные прогнозы о перспективах российской экономики не сбылись

По словам главы государства, мрачные прогнозы о перспективах российской экономики — это часть информационной кампании и борьбы против России. «Откуда все эти заклинания про доллар по 200 руб.? И про крах нашей экономики в целом? Всё это есть и будет частью информационной борьбы, фактором психологического давления на российское общество, на отечественные деловые круги», — подчеркнул президент.