Минфин может вернуться к размещению госдолга уже в этом году

Минфин может вернуться к размещению госдолга уже в этом годуЭто может оживить рынок ОФЗ и помочь дефицитному бюджету, считают эксперты
Минфин не исключает возможности выхода на внутренний рынок заимствований уже в этом году, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Но сначала нужно определиться с бюджетной политикой, которая все еще обсуждается в правительстве, добавил министр.
Весной Силуанов заявлял, что Минфин не планирует новые размещения гособлигаций в 2022 г. и возобновит заимствования в 2023 г. в случае стабилизации рыночной ситуации.
«Чтобы инвесторы покупали наши бумаги, они должны иметь представление о нашей политике. Поэтому для выхода на рынок нам хотелось бы определиться с конструкцией бюджетной политики», – сказал Силуанов. Оформленное новое бюджетное правило даст инвесторам понимание на средне- и долгосрочный период, добавил он. «Мы тогда можем выпускать 10-летние бумаги и покупатели будут понимать, что мы будем делать в течение ближайшего времени, нескольких лет», – резюмировал Силуанов. На 1 июня весь внутренний госдолг России в ОФЗ превышает 15,8 трлн руб.