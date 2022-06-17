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Минфин может вернуться к размещению госдолга уже в этом году

Это может оживить рынок ОФЗ и помочь дефицитному бюджету, считают эксперты
Софья Шелудченко
Министр финансов Антон Силуанов / Андрей Гордев / Ведомости

Минфин не исключает возможности выхода на внутренний рынок заимствований уже в этом году, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Но сначала нужно определиться с бюджетной политикой, которая все еще обсуждается в правительстве, добавил министр.

Весной Силуанов заявлял, что Минфин не планирует новые размещения гособлигаций в 2022 г. и возобновит заимствования в 2023 г. в случае стабилизации рыночной ситуации.

«Чтобы инвесторы покупали наши бумаги, они должны иметь представление о нашей политике. Поэтому для выхода на рынок нам хотелось бы определиться с конструкцией бюджетной политики», – сказал Силуанов. Оформленное новое бюджетное правило даст инвесторам понимание на средне- и долгосрочный период, добавил он. «Мы тогда можем выпускать 10-летние бумаги и покупатели будут понимать, что мы будем делать в течение ближайшего времени, нескольких лет», – резюмировал Силуанов. На 1 июня весь внутренний госдолг России в ОФЗ превышает 15,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных