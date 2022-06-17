Минфин может вернуться к размещению госдолга уже в этом году

«Чтобы инвесторы покупали наши бумаги, они должны иметь представление о нашей политике. Поэтому для выхода на рынок нам хотелось бы определиться с конструкцией бюджетной политики», – сказал Силуанов. Оформленное новое бюджетное правило даст инвесторам понимание на средне- и долгосрочный период, добавил он. «Мы тогда можем выпускать 10-летние бумаги и покупатели будут понимать, что мы будем делать в течение ближайшего времени, нескольких лет», – резюмировал Силуанов. На 1 июня весь внутренний госдолг России в ОФЗ превышает 15,8 трлн руб.