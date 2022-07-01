Вице-премьер Белоусов призвал обеспечить транзит в Калининград в полном объеме

Кроме того, он отметил, что правительство выплатит авиакомпаниям компенсации из-за увеличившегося расстояния в пути. После того как страны Прибалтики закрыли воздушное пространство в феврале этого года, российские самолеты были вынуждены осуществлять полеты в Калининград по измененному маршруту над Балтийским морем.