Вице-премьер Белоусов призвал обеспечить транзит в Калининград в полном объеме
Перевозки товаров и пассажиров в Калининград должны осуществляться в полном объеме, вне зависимости от ограничений Литвы на транзит, передает ТАСС слова вице-премьера Андрея Белоусова.
«Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носят беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме», — заявил Белоусов на коллегии Министерства транспорта, добавив, что этого можно достичь благодаря устойчивому развитию паромных линий.
Также Белоусов подчеркнул, что Россия должна выстроить новую модель грузовых автоперевозок в сообщении со странами Европейского союза с учетом интересов как российских перевозчиков, так и потребителей транспортных услуг, сообщает слова вице-премьера «Коммерсантъ».
Кроме того, он отметил, что правительство выплатит авиакомпаниям компенсации из-за увеличившегося расстояния в пути. После того как страны Прибалтики закрыли воздушное пространство в феврале этого года, российские самолеты были вынуждены осуществлять полеты в Калининград по измененному маршруту над Балтийским морем.
18 июня власти Литвы запретили перевозить по железной дороге, ведущей в Калининградскую область, российские товары, попавшие под санкции ЕС. Позже Литва распространила ограничения и на перевозки грузовым автотранспортом.
30 июня президент балтийской республики Гитанас Науседа заявил, что Еврокомиссия может в ближайшие несколько дней обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит.
Сегодня также стало известно, что транзит товаров в Калининградскую область может быть возобновлен в течение ближайших нескольких дней из-за давления немецкого правительства на ход переговоров. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на источник.