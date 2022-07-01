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Экономика

Вице-премьер Белоусов призвал обеспечить транзит в Калининград в полном объеме

Ведомости

Перевозки товаров и пассажиров в Калининград должны осуществляться в полном объеме, вне зависимости от ограничений Литвы на транзит, передает ТАСС слова вице-премьера Андрея Белоусова.

«Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носят беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме», — заявил Белоусов на коллегии Министерства транспорта, добавив, что этого можно достичь благодаря устойчивому развитию паромных линий.

Также Белоусов подчеркнул, что Россия должна выстроить новую модель грузовых автоперевозок в сообщении со странами Европейского союза с учетом интересов как российских перевозчиков, так и потребителей транспортных услуг, сообщает слова вице-премьера «Коммерсантъ».

Кроме того, он отметил, что правительство выплатит авиакомпаниям компенсации из-за увеличившегося расстояния в пути. После того как страны Прибалтики закрыли воздушное пространство в феврале этого года, российские самолеты были вынуждены осуществлять полеты в Калининград по измененному маршруту над Балтийским морем.

18 июня власти Литвы запретили перевозить по железной дороге, ведущей в Калининградскую область, российские товары, попавшие под санкции ЕС. Позже Литва распространила ограничения и на перевозки грузовым автотранспортом.

30 июня президент балтийской республики Гитанас Науседа заявил, что Еврокомиссия может в ближайшие несколько дней обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит.

Сегодня также стало известно, что транзит товаров в Калининградскую область может быть возобновлен в течение ближайших нескольких дней из-за давления немецкого правительства на ход переговоров. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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