Казахстан предложил ЕС свою помощь в стабилизации рынков углеводородов

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов). Государства – члены ЕС с высокой зависимостью от российских поставок получили временные льготы.