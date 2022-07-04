Казахстан предложил ЕС свою помощь в стабилизации рынков углеводородов
Казахстан готов использовать свой потенциал для стабилизации мирового и европейского рынков углеводородов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщили на официальном сайте Токаева.
«Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках», – говорится в сообщении.
Глава Казахстана также призвал Евросоюз к сотрудничеству по развитию новых трансконтинентальных транспортных коридоров. «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», – подчеркнул Токаев.
29 июня на Каспийском саммите в Ашхабаде президент республики предложил создать прикаспийский продовольственный хаб для увеличения взаимного товарооборота.
3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов). Государства – члены ЕС с высокой зависимостью от российских поставок получили временные льготы.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что сокращение импорта нефти и газа из России вызывает серьезные трудности во многих странах Евросоюза и в некоторых секторах экономики.