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Экономика

Казахстан предложил ЕС свою помощь в стабилизации рынков углеводородов

Ведомости

Казахстан готов использовать свой потенциал для стабилизации мирового и европейского рынков углеводородов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщили на официальном сайте Токаева.

«Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках», – говорится в сообщении.

Глава Казахстана также призвал Евросоюз к сотрудничеству по развитию новых трансконтинентальных транспортных коридоров. «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», – подчеркнул Токаев.

29 июня на Каспийском саммите в Ашхабаде президент республики предложил создать прикаспийский продовольственный хаб для увеличения взаимного товарооборота.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов). Государства – члены ЕС с высокой зависимостью от российских поставок получили временные льготы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что сокращение импорта нефти и газа из России вызывает серьезные трудности во многих странах Евросоюза и в некоторых секторах экономики.

Ранее по теме: Боррель заявил о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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