Президент Казахстана поручил создать условия для релокации ушедших из России компаний

Президент напомнил, что ранее поручил правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. По его словам, работа пока идет в режиме совещаний, однако конкретных результатов и новых проектов нет. Токаев отметил, что такие проекты реализуются прежде всего в регионах, поэтому спрос за их доведение до конечного результата будет не только с министров, но и с руководителей регионов.