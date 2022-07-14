Президент Казахстана поручил создать условия для релокации ушедших из России компаний
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать в стране благоприятные условия для релокации иностранных компаний, которые ушли из России. Об этом он заявил на расширенном заседании правительства.
«Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — подчеркнул Токаев (цитата по ТАСС).
Президент напомнил, что ранее поручил правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. По его словам, работа пока идет в режиме совещаний, однако конкретных результатов и новых проектов нет. Токаев отметил, что такие проекты реализуются прежде всего в регионах, поэтому спрос за их доведение до конечного результата будет не только с министров, но и с руководителей регионов.
После начала спецоперации многие иностранные компании сообщили о приостановке деятельности в России или о полном уходе с рынка страны. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний.
В конце мая Токаев заявил, что в ЕАЭС нужно создать комфортные условия для релокаций иностранных компаний с учетом санкций. Он призвал ускорить завершение совместных проектов стран союза и начать новые инвестиционные проекты. Токаев отметил, что ЕАЭС нужно направить общие усилия на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, чтобы получить «коллективный иммунитет» к глобальным вызовам.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса