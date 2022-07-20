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Экономика

Киргизия перешла на торговые расчеты с Россией в рублях

Ведомости

Киргизия и Россия полностью перешли на торговые расчеты в рублях. Об этом в среду на пресс-конференции в Бишкеке заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что расчеты по основным видам товаров производятся в российских рублях. «Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были горюче-смазочные материалы. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях», — рассказал Амангельдиев.

Министр добавил, что сейчас Россия является основным поставщиком горюче-смазочных материалов на киргизский рынок. Он напомнил, что в последнее время курс российского рубля укрепляется по отношению к остальным ведущим мировым валютам. По его словам, этот фактор привел к росту цен на бензин и дизельное топливо в Киргизии.

Ранее Амангельдиев сообщил о дополнительной поддержке компаний на фоне возникших проблем из-за укрепления курса рубля и перехода России на расчеты в рублях. Он отметил, что нефтрейдерам Киргизии планируется выделить дополнительный кредит на покупку горюче-смазочных материалов для стабилизации ситуации на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных