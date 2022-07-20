Киргизия перешла на торговые расчеты с Россией в рублях
Киргизия и Россия полностью перешли на торговые расчеты в рублях. Об этом в среду на пресс-конференции в Бишкеке заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, передает «Интерфакс».
Он отметил, что расчеты по основным видам товаров производятся в российских рублях. «Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были горюче-смазочные материалы. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях», — рассказал Амангельдиев.
Министр добавил, что сейчас Россия является основным поставщиком горюче-смазочных материалов на киргизский рынок. Он напомнил, что в последнее время курс российского рубля укрепляется по отношению к остальным ведущим мировым валютам. По его словам, этот фактор привел к росту цен на бензин и дизельное топливо в Киргизии.
Ранее Амангельдиев сообщил о дополнительной поддержке компаний на фоне возникших проблем из-за укрепления курса рубля и перехода России на расчеты в рублях. Он отметил, что нефтрейдерам Киргизии планируется выделить дополнительный кредит на покупку горюче-смазочных материалов для стабилизации ситуации на рынке.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса