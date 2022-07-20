Киргизия перешла на торговые расчеты с Россией в рублях

Он отметил, что расчеты по основным видам товаров производятся в российских рублях. «Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были горюче-смазочные материалы. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях», — рассказал Амангельдиев.