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Экономика

Эстония закроет пограничный пункт в Нарве для грузовиков на три месяца

Ведомости

Пограничный переход в Нарве на границе Эстонии и России с 18 августа будет закрыт для большегрузных автомобилей на три месяца, передает новостной портал Delfi. Уточняется, что причиной для такого решения стал ремонт транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в Нарву. 

«Это решение длительное время обсуждалось с департаментом полиции, налогово-таможенным департаментом, операторами зон ожидания и городскими специалистами. Проведенные контрольные испытания показали, что негабаритный транспорт не сможет проехать в ворота пограничного пункта на этапе реконструкции улицы Тулевику», – сообщил старший специалист по охране правопорядка Нарвы Дмитрий Дьяков. Он также уточнил, что накладка строительных работ друг на друга произошла из-за кризиса на рынке строительных материалов, в результате которого «сроки реализации двух крупных инфраструктурных проектов сдвинулись и реализовать их последовательно друг за другом на данный момент не получается». 

По данным портала, грузовики будут направляться в обход — через другие пункты пропуска: Койдула и Лухамаа в Эстонии, Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области. Власти Эстонии ожидают, что строительные работы продолжатся 2,5-3 месяца, после чего пограничный пункт снова откроется. Движение через него может быть возобновлено раньше, если реконструкция дорог завершится досрочно. 

Также с завтрашнего дня вступает в силу запрет на въезд граждан России с визами, которые были выданы Эстонией. Предполагается, что на следующей неделе запрет распространят на россиян, которые получали шенгенскую визу в других странах ЕС. Действие новых правил не будет касаться сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также лиц, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных