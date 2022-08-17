Эстония закроет пограничный пункт в Нарве для грузовиков на три месяца

Также с завтрашнего дня вступает в силу запрет на въезд граждан России с визами, которые были выданы Эстонией. Предполагается, что на следующей неделе запрет распространят на россиян, которые получали шенгенскую визу в других странах ЕС. Действие новых правил не будет касаться сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также лиц, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.