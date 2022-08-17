Эстония закроет пограничный пункт в Нарве для грузовиков на три месяца
Пограничный переход в Нарве на границе Эстонии и России с 18 августа будет закрыт для большегрузных автомобилей на три месяца, передает новостной портал Delfi. Уточняется, что причиной для такого решения стал ремонт транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в Нарву.
«Это решение длительное время обсуждалось с департаментом полиции, налогово-таможенным департаментом, операторами зон ожидания и городскими специалистами. Проведенные контрольные испытания показали, что негабаритный транспорт не сможет проехать в ворота пограничного пункта на этапе реконструкции улицы Тулевику», – сообщил старший специалист по охране правопорядка Нарвы Дмитрий Дьяков. Он также уточнил, что накладка строительных работ друг на друга произошла из-за кризиса на рынке строительных материалов, в результате которого «сроки реализации двух крупных инфраструктурных проектов сдвинулись и реализовать их последовательно друг за другом на данный момент не получается».
По данным портала, грузовики будут направляться в обход — через другие пункты пропуска: Койдула и Лухамаа в Эстонии, Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области. Власти Эстонии ожидают, что строительные работы продолжатся 2,5-3 месяца, после чего пограничный пункт снова откроется. Движение через него может быть возобновлено раньше, если реконструкция дорог завершится досрочно.
Также с завтрашнего дня вступает в силу запрет на въезд граждан России с визами, которые были выданы Эстонией. Предполагается, что на следующей неделе запрет распространят на россиян, которые получали шенгенскую визу в других странах ЕС. Действие новых правил не будет касаться сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также лиц, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.
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