Цены на газ в Европе превысили $3300 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили $3300 за тысячу куб. м впервые с 8 марта, рост превысил 10%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах составила 322 евро за МВтч, или $3347 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.
Рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала специальной военной операции на территории Украины.
19 августа «Газпром» сообщил, что 31 августа приостановит работу последней из шести турбин «Северного потока» для проведения планово-предупредительных работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена через три дня, 2 сентября.
«Газпром» стал поэтапно снижать объем поставляемого газа по «Северному потоку» с середины июня. Сейчас он не превышает 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что оборудование было отправлено на ремонт в Канаду, однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге оборудование было отправлено в ФРГ, а оттуда должно было быть доставлено в Россию. Сейчас эта турбина находится в Германии. Но «Газпром» не готов забрать ее из-за юридической неопределенности и опасений, что санкции ЕС, Великобритании и Канады не позволят ее эксплуатировать в РФ, пояснял ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
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