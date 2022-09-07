Путин заявил, что гражданскую авиацию ожидает «системное перевооружение»
Гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружение», то есть переход на самолеты отечественного производства, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Авиакомпании страны, в том числе «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 самолетов российского производства, сообщил президент.
7 сентября Объединенная авиастроительная компания (ОАК) и «Аэрофлот» подписали в рамках ВЭФ соглашение о намерениях на поставку 339 самолетов российского производства до 2030 года. Оно подразумевает поставку «Аэрофлоту» 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 самолетов Ту-214. Сумма соглашения составила более 1 трлн рублей. Планируется, что поставки начнутся уже с 2023 года, когда в парк группы поступят два самолета SSJ New.
По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, на смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-либо будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Он добавил, что из 339 самолетов почти 300— машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Все самолеты будут поставлены в импортозамещенном виде, с бортовыми агрегатами российского производства.
Ранее ЕС объявил о санкциях против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним, говорится в сообщении Совета ЕС. С 28 марта перестали действовать контракты европейских лизингодателей с компаниями РФ. Союз запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание отраслевых товаров.
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