Путин заявил, что гражданскую авиацию ожидает «системное перевооружение»

Ранее ЕС объявил о санкциях против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним, говорится в сообщении Совета ЕС. С 28 марта перестали действовать контракты европейских лизингодателей с компаниями РФ. Союз запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание отраслевых товаров.