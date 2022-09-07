Дефляция в России в период с 30 августа по 5 сентября замедлилась до 0,13%

5 сентября министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций заявил, что экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.