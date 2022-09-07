Дефляция в России в период с 30 августа по 5 сентября замедлилась до 0,13%
Потребительские цены в России в период с 30 августа по 5 сентября 2022 г. снизились на 0,13%, следует из данных Росстата. Неделей ранее дефляция составила 0,16%.
С начала сентября дефляция составила 0,09%, при этом рост с начала 2022 г. находится на уровне 10,24%. По данным Минэкономразвития России, в годовом выражении инфляция снизилась до 14,08%. «Как и неделей ранее, снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка», – уточнили в министерстве.
В указанный период в регионах России зафиксировано снижение цен на пшено – на 0,9%, гречневую крупу – на 0,7%, вареные колбасы – на 0,6%, куриное мясо – на 0,4%, сычужные сыры – на 0,3%, на пастеризованное молоко, рис, вермишель – на 0,2%. При этом выросла стоимость куриных яиц – на 1,1%, овощных детских консервов – на 0,9%, черного чая – на 0,4%, сосисок, сарделек, мороженной рыбы, масла, хлеба и булочных изделий, а также водки – на 0,2%.
Среди медикаментов снизилась стоимость валидола – на 0,7%, нимесулида – на 0,5% и корвалола – на 0,3%. На 9,9% снизилась стоимость полетов в экономклассе.
5 сентября министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций заявил, что экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.