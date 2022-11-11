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Экономика

Лукашенко заявил о национализации «недобросовестных» компаний с иностранным капиталом

Ведомости

Белорусские компании с капиталом «недобросовестных» иностранных инвесторов будут национализированы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Витебскую область.

Речь, в частности шла, о развитии в Коханово проекта частной компании в сфере деревянного домостроения.

«Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано», — подчеркнул президент (цитата по БелТА).

В июле правительство республики определило компании с иностранным капиталом, владельцам которых запрещается продавать свои акции. Был определен перечень юридических лиц, акционерами которых являются иностранцы, «совершающие недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц». 

Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания. Санкционное давление на Минск со стороны Запада усилилось после начала СВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных