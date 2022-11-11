Лукашенко заявил о национализации «недобросовестных» компаний с иностранным капиталом

«Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано», — подчеркнул президент (цитата по БелТА).