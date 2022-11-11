Лукашенко заявил о национализации «недобросовестных» компаний с иностранным капиталом
Белорусские компании с капиталом «недобросовестных» иностранных инвесторов будут национализированы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Витебскую область.
Речь, в частности шла, о развитии в Коханово проекта частной компании в сфере деревянного домостроения.
«Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано», — подчеркнул президент (цитата по БелТА).
В июле правительство республики определило компании с иностранным капиталом, владельцам которых запрещается продавать свои акции. Был определен перечень юридических лиц, акционерами которых являются иностранцы, «совершающие недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц».
Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания. Санкционное давление на Минск со стороны Запада усилилось после начала СВО.
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