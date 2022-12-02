ФАС предложила разрешить новым регионам договариваться с бизнесом о ценах на продукты
Федеральная антимонопольная служба предложила предоставить властям новых регионов, вошедших в состав России, право заключать на добровольной основе соглашения с местным бизнесом о предельных ценах на социально значимые товары. Такой проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В описании документа отмечается, что после принятия новых регионов в состав РФ и отмены таможенного регулирования необходимо отменить также и государственное регулирование цен, действовавшее там ранее, поскольку участники рынка более не могут рассчитывать надбавки от импортной стоимости товаров, а «соответствующие нормативные правовые акты не соответствуют действующему законодательству РФ».
«Проект постановления предоставляет временную возможность региональным органам власти новых территорий заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок», – говорится в обосновании проекта.
Введение такой меры позволит стабилизировать цены на социально значимые товары и повысить их доступность для граждан, считают авторы инициативы.
В ФАС в комментарии РБК рассказали, что регионы самостоятельно будут выбирать социально значимые товары, в отношении которых будут заключаться такие соглашения. В ведомстве не уточнили, на какой срок предлагается введение этой меры.
Ранее в ноябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщил о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в РФ в среднем на 18%. Шаскольский также рассказал, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.
В начале марта сети «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса