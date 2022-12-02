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Экономика

ФАС предложила разрешить новым регионам договариваться с бизнесом о ценах на продукты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба предложила предоставить властям новых регионов, вошедших в состав России, право заключать на добровольной основе соглашения с местным бизнесом о предельных ценах на социально значимые товары. Такой проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В описании документа отмечается, что после принятия новых регионов в состав РФ и отмены таможенного регулирования необходимо отменить также и государственное регулирование цен, действовавшее там ранее, поскольку участники рынка более не могут рассчитывать надбавки от импортной стоимости товаров, а «соответствующие нормативные правовые акты не соответствуют действующему законодательству РФ».

«Проект постановления предоставляет временную возможность региональным органам власти новых территорий заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок», – говорится в обосновании проекта.

Введение такой меры позволит стабилизировать цены на социально значимые товары и повысить их доступность для граждан, считают авторы инициативы.

В ФАС в комментарии РБК рассказали, что регионы самостоятельно будут выбирать социально значимые товары, в отношении которых будут заключаться такие соглашения. В ведомстве не уточнили, на какой срок предлагается введение этой меры.

Ранее в ноябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщил о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в РФ в среднем на 18%. Шаскольский также рассказал, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.

В начале марта сети «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных