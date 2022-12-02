ФАС предложила разрешить новым регионам договариваться с бизнесом о ценах на продукты

Ранее в ноябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщил о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в РФ в среднем на 18%. Шаскольский также рассказал, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.