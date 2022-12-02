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Экономика

Мишустин заявил о подрыве доверия к мировым валютам действиями Запада

Ведомости

Действия западных стран подорвали доверие к мировым валютам, а также понятия «неприкосновенность собственности» и «деловая репутация», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам», — сказал Мишустин, отметив, что ранее мировая экономика пострадала от пандемии COVID-19, а теперь столкнулась с новыми трудностями.

Выступая на российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде, премьер-министр заявил, что противостоять текущим и будущим вызовам нужно «только сообща». По его словам, «мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности». Вместе с тем Мишустин во время выступления напомнил речь российского президента Владимира Путина о том, что мир вступил в период революционных трансформаций, носящих фундаментальный характер.

В октябре председатель российского правительства на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе заявил, что сложности в мировой экономике связаны с протекционизмом и односторонними санкциями Запада. Мишустин подчеркнул, что даже в таких условиях Москва по-прежнему является надежным партнером стран СНГ. По его словам, сотрудничество между странами содружества продолжает развиваться.

Премьер-министр также призвал к укреплению технологической независимости и финансового суверенитета стран СНГ. Он уточнил, что для этого нужно перейти на национальные валюты и отказаться от торговли в долларах.

В конце августа премьер-министр говорил об усилении санкционного давления Запада на Россию и Белоруссию. При этом, добавил Мишустин, «негативную отдачу» от ограничений ощущают и сами западные страны. По его мнению, глобальный кризис продовольствия стал «прямым следствием» действий западных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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