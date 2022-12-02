Мишустин заявил о подрыве доверия к мировым валютам действиями Запада

Выступая на российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде, премьер-министр заявил, что противостоять текущим и будущим вызовам нужно «только сообща». По его словам, «мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности». Вместе с тем Мишустин во время выступления напомнил речь российского президента Владимира Путина о том, что мир вступил в период революционных трансформаций, носящих фундаментальный характер.