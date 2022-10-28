Мишустин объяснил сложности в экономике протекционной политикой Запада
Сложности в мировой экономике связаны с протекционизмом и односторонними санкциями Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.
«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
Премьер подчеркнул, что даже в таких условиях Москва по-прежнему является надежным партнером стран СНГ. По его словам, сотрудничество между странами содружества продолжает развиваться.
Мишустин также призвал к укреплению технологической независимости и финансового суверенитета стран СНГ. Он уточнил, что для этого нужно перейти на национальные валюты и отказаться от торговли в долларах.
В конце августа премьер-министр говорил об усилении санкционного давления Запада на Россию и Белоруссию. При этом, добавил Мишустин, «негативную отдачу» от ограничений ощущают и сами западные страны. По его мнению, глобальный кризис продовольствия стал «прямым следствием» действий западных государств.
27 октября в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что экономические проблемы в Европе вызваны «системными ошибками» властей стран ЕС, вины России в возникших сложностях нет. Он добавил, что Россия не является врагом Европы. По его словам, страна «никогда не имела никаких злобных намерений» в отношении европейских государств и США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, из-за санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на энергоносители выросли, Европа столкнулась с энергетическим кризисом.
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