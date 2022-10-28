Мишустин объяснил сложности в экономике протекционной политикой Запада

27 октября в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что экономические проблемы в Европе вызваны «системными ошибками» властей стран ЕС, вины России в возникших сложностях нет. Он добавил, что Россия не является врагом Европы. По его словам, страна «никогда не имела никаких злобных намерений» в отношении европейских государств и США.