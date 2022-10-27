Путин рассказал анекдот о санкциях против России

«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" [Отец отвечает:] "А мы ввели санкции против русских". [Сын:] "Зачем?" [Папа:] "Чтобы им было плохо". [Сын:] "А мы что, русские?», — поделился шуткой российский президент.