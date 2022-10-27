Газета
Политика

Путин рассказал анекдот о санкциях против России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» вспомнил анекдот о западных санкциях. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии. 

«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" [Отец отвечает:] "А мы ввели санкции против русских". [Сын:] "Зачем?" [Папа:] "Чтобы им было плохо". [Сын:] "А мы что, русские?», — поделился шуткой российский президент. 

После этого Путин обратился к жителям Европы и США. Он подчеркнул, что в проблемах, которые возникли в западных странах, нет вины России. По словам российского лидера, они связаны с системными ошибками властей этих государств.

Путин отметил, что Россия не является врагом Европы. Он добавил, что страна «никогда не имела никаких злобных намерений» в отношении европейских государств и США. По его словам, в этих странах у России «очень много друзей». 

В ходе сегодняшнего выступления Путин также заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Он отметил, что Москва не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование. По словам российского лидера, Россия пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.

Путин также обратил внимание на болезненную реакцию Запада на любую критику в свой адрес. По его словам, в таких ситуациях западные страны сразу говорят о «происках» и «кознях» Кремля. Подобные утверждения являются бредом, добавил Путин. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.  

Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, из-за санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на энергоносители выросли, Европа столкнулась с энергетическим кризисом. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Владимир Путин на Валдайском форуме осудил политический курс западных стран

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных