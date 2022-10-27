Путин рассказал анекдот о санкциях против России
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» вспомнил анекдот о западных санкциях. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии.
«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" [Отец отвечает:] "А мы ввели санкции против русских". [Сын:] "Зачем?" [Папа:] "Чтобы им было плохо". [Сын:] "А мы что, русские?», — поделился шуткой российский президент.
После этого Путин обратился к жителям Европы и США. Он подчеркнул, что в проблемах, которые возникли в западных странах, нет вины России. По словам российского лидера, они связаны с системными ошибками властей этих государств.
Путин отметил, что Россия не является врагом Европы. Он добавил, что страна «никогда не имела никаких злобных намерений» в отношении европейских государств и США. По его словам, в этих странах у России «очень много друзей».
В ходе сегодняшнего выступления Путин также заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Он отметил, что Москва не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование. По словам российского лидера, Россия пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.
Путин также обратил внимание на болезненную реакцию Запада на любую критику в свой адрес. По его словам, в таких ситуациях западные страны сразу говорят о «происках» и «кознях» Кремля. Подобные утверждения являются бредом, добавил Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, из-за санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на энергоносители выросли, Европа столкнулась с энергетическим кризисом.
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