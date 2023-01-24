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«Роскапстрой»: планов восстанавливать «Азовсталь» в прежнем виде нет

Ведомости

Мариупольскую «Азовсталь», крупнейший металлургический завод ДНР, восстанавливать в прежнем виде не планируется, сообщила директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова на пресс-конференции в ТАСС.

«Азовсталь» восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно», – сказала она.

По ее мнению, предприятия такого масштаба проектировались под нужды плановой экономики, сейчас же экономику Донбасса «будут пересматривать». «Азовсталь» и меткомбинат имени Ильича уже не будут функционировать в прежнем режиме, отметила Максимова.

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. В конце мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали», которая оставалась последним оплотом украинских боевиков.

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В начале января вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», а также завод им. Ильича, заявив о необходимости восстановить работу промышленных предприятий города. Врио главы ДНР Денис Пушилин тогда заявил о наличии всех возможностей для восстановления промышленного потенциала Донбасса.

В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года. По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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