«Роскапстрой»: планов восстанавливать «Азовсталь» в прежнем виде нет
Мариупольскую «Азовсталь», крупнейший металлургический завод ДНР, восстанавливать в прежнем виде не планируется, сообщила директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова на пресс-конференции в ТАСС.
«Азовсталь» восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно», – сказала она.
По ее мнению, предприятия такого масштаба проектировались под нужды плановой экономики, сейчас же экономику Донбасса «будут пересматривать». «Азовсталь» и меткомбинат имени Ильича уже не будут функционировать в прежнем режиме, отметила Максимова.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. В конце мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали», которая оставалась последним оплотом украинских боевиков.
В начале января вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», а также завод им. Ильича, заявив о необходимости восстановить работу промышленных предприятий города. Врио главы ДНР Денис Пушилин тогда заявил о наличии всех возможностей для восстановления промышленного потенциала Донбасса.
В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года. По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов.