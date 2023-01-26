Кабмин предложил не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности

Кабмин считает, что принятие этого законопроекта не окажет негативного влияния на бизнес и достижение целей государственных программ РФ. Уточняется, что инициатива не потребует выделения средств из федерального бюджета. Более того, поправки позволят сократить затраты на уничтожение конфискованной продукции, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.