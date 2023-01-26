Кабмин предложил не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности
Правительство РФ подготовило поправки в КоАП РФ, согласно которым предлагается не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а использовать их по назначению, к примеру, в качестве гуманитарной помощи. Законопроект был внесен в Госдуму сегодня, 26 января, следует из думской электронной базы.
«Проект <...> подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи», — говорится в пояснительной записке.
Передавать такие товары предлагается в МЧС и Минобороны. Отмечается, что сейчас по закону конфискат подлежит уничтожению.
Кабмин считает, что принятие этого законопроекта не окажет негативного влияния на бизнес и достижение целей государственных программ РФ. Уточняется, что инициатива не потребует выделения средств из федерального бюджета. Более того, поправки позволят сократить затраты на уничтожение конфискованной продукции, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.
За разработку законопроекта отвечал Минфин совместно с МЧС, Минобороны и Росимуществом, следует из документа.
В кабмине обратили внимание, что, согласно ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», таможня имеет право безвозмездно передавать товары первой необходимости (медицинские изделия, продукты детского питания, одежду, обувь и др.) социальным, медицинским организациям, а также организациям, которые осуществляют образовательную деятельность и др.
В сентябре 2022 г. Счетная палата также предлагала не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а продавать их для увеличения доходов бюджета РФ.