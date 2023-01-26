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Экономика

Кабмин предложил не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности

Ведомости

Правительство РФ подготовило поправки в КоАП РФ, согласно которым предлагается не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а использовать их по назначению, к примеру, в качестве гуманитарной помощи. Законопроект был внесен в Госдуму сегодня, 26 января, следует из думской электронной базы.

«Проект <...> подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи», — говорится в пояснительной записке.

Передавать такие товары предлагается в МЧС и Минобороны. Отмечается, что сейчас по закону конфискат подлежит уничтожению. 

Кабмин считает, что принятие этого законопроекта не окажет негативного влияния на бизнес и достижение целей государственных программ РФ. Уточняется, что инициатива не потребует выделения средств из федерального бюджета. Более того, поправки позволят сократить затраты на уничтожение конфискованной продукции, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту. 

За разработку законопроекта отвечал Минфин совместно с МЧС, Минобороны и Росимуществом, следует из документа. 

В кабмине обратили внимание, что, согласно ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», таможня имеет право безвозмездно передавать товары первой необходимости (медицинские изделия, продукты детского питания, одежду, обувь и др.) социальным, медицинским организациям, а также организациям, которые осуществляют образовательную деятельность и др. 

В сентябре 2022 г. Счетная палата также предлагала не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а продавать их для увеличения доходов бюджета РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных