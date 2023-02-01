Недельная инфляция в России ускорилась до 0,21%
Инфляция в России на неделе с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% после 0,14%, следует из материалов Росстата.
С начала января рост потребительских цен составил 0,74%. В январе 2022 г. месячный рост составил 0,99%, отметил Росстат.
За указанный период цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,5%, причем репчатый лук подорожал на 7,8%, огурцы – на 7,6%, морковь – на 3,4%. Колбасы подорожали на 0,8%, макароны и консервы овощные для детского питания – на 0,6%, а баранина и творог – на 0,3%. Вместе с этим снизились цены на гречневую крупу (-1,3%), консервы мясные для детского питания (-0,6%), курятину, рис и черный чай (-0,3%).
В сегменте предметов гигиены и товаров первой необходимости подорожали спички (+0,9%), туалетная бумага (+0,5%), стиральные порошки (+0,3%), сухие корма для домашних животных (+0,2%), при этом подгузники подешевели на 0,4%. В группе потребительских товаров выросли цены на детские джинсы (+0,3%), майки и мужские носки (+0,2%), при удешевлении смартфонов (-1,3%), телевизоров (-1,1%) и электропылесосов (-0,5%).
Среди наблюдаемых Росстатом медикаментов подорожали аллохол (+0,6%), валидол, корвалол, ренгалин и эргоферон (+0,2%). Стоимость авиабилетов увеличилась на 4,2%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию.
Как писали ранее «Ведомости», стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 г. На прошлой неделе с докладом по этому вопросу на совещании у президента РФ Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников.
В представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники.