Недельная инфляция в России ускорилась до 0,21%

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию.