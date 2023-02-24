Очередь фур на въезд в ЕС из Белоруссии увеличилась в 10 раз

21 февраля было также ограничено движение фур на погранпереходе в «Кукурыках», после чего казахстанские перевозчики пожаловались на затруднительную ситуацию при въезде в ЕС. По сообщению пресс-службы национальной палаты предпринимателей «Атамекен», этот переход был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода в «Бобровниках».