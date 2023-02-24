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Экономика

Очередь фур на въезд в ЕС из Белоруссии увеличилась в 10 раз

Ведомости

Очередь фур на въезд в страны Евросоюза из Белоруссии увеличилась в 10 раз после закрытия погранпункта пропуска «Бобровники», сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

«Закрытие польскими властями пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица") и ограничение движения фур в "Кукурыках" ("Козловичи") привели к перераспределению транспортных потоков, ухудшению обстановки на других направлениях», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В погранкомитете добавили, что самым загруженным на въезд стал польский пункт пропуска «Кукурыки»: белорусская сторона за сутки оформила около 60% грузового транспорта от нормы.

Также в комитете сообщили об увеличении скопления фур на литовском направлении. Возле пунктов пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка») и «Шальчининкай» («Бенякони») фиксируется более 300 большегрузов. По оценкам белорусского ведомства, за сутки было оформлено около 42% грузовиков от нормы.

9 февраля польские власти сообщили о закрытии погранперехода с Белоруссией в «Бобровниках». По словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, такое решение было принято исходя из «важных интересов государственной безопасности». 17 февраля правительство Белоруссии в ответ на такое решение ограничило въезд для польских грузовых автомобилей и тягачей.

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21 февраля было также ограничено движение фур на погранпереходе в «Кукурыках», после чего казахстанские перевозчики пожаловались на затруднительную ситуацию при въезде в ЕС. По сообщению пресс-службы национальной палаты предпринимателей «Атамекен», этот переход был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода в «Бобровниках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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