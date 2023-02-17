Белоруссия ограничила въезд для польских грузовиков

Теперь грузовым машинам, зарегистрированным в Польше, разрешено через белорусско-польский участок границы только совершать грузовые операции и перецепки. Сделать это можно в пунктах пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок), а также в пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоне ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица».