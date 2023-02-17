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Белоруссия ограничила въезд для польских грузовиков

Ведомости

Белоруссия ограничила въезд для польских грузовых автомобилей и тягачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. 

«Постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 г. автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»)», — говорится в сообщении.

Теперь грузовым машинам, зарегистрированным в Польше, разрешено через белорусско-польский участок границы только совершать грузовые операции и перецепки. Сделать это можно в пунктах пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок), а также в пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоне ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица». 

Постановление подписано премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Документ вступает в силу со дня его опубликования, говорится в сообщении. 

Решение закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках Польша приняла на прошлой неделе, 9 февраля. Министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский объяснил такую меру интересами государственной безопасности. 

15 февраля Литва также объявила о прекращении движения грузового железнодорожного транспорта через пункт пропуска «Стасилос». В погранкомитете Белоруссии уточнили, что движение возобновится после установки системы рентгеновского контроля.

На следующий день Литва уведомила пограничный комитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Причины такого решения литовская служба охраны не указала. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных