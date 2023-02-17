Белоруссия ограничила въезд для польских грузовиков
Белоруссия ограничила въезд для польских грузовых автомобилей и тягачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
«Постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 г. автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»)», — говорится в сообщении.
Теперь грузовым машинам, зарегистрированным в Польше, разрешено через белорусско-польский участок границы только совершать грузовые операции и перецепки. Сделать это можно в пунктах пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок), а также в пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоне ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица».
Постановление подписано премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Документ вступает в силу со дня его опубликования, говорится в сообщении.
Решение закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках Польша приняла на прошлой неделе, 9 февраля. Министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский объяснил такую меру интересами государственной безопасности.
15 февраля Литва также объявила о прекращении движения грузового железнодорожного транспорта через пункт пропуска «Стасилос». В погранкомитете Белоруссии уточнили, что движение возобновится после установки системы рентгеновского контроля.
На следующий день Литва уведомила пограничный комитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Причины такого решения литовская служба охраны не указала. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.